¿Debía millones? Jorge Salinas estremece a 'VLA' al decir la terrible razón de su secuestro

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Jorge Salinas, recientemente decidió sincerarse un poco sobre el momento más difícil de su vida; cuando lo privaron de su libertad. El histrión estremeció a Venga la Alegría, al revelarles por primera vez la terrible razón por la que la delincuencia organizada decidió secuestrarlo, asegurando que fue una irresponsabilidad, ¿acaso debía millones de pesos?
El pasado mes de junio, después de que la obra que habla del secuestro, protagonizada por Arturo Carmona, hiciera promoción al fingir un rapto en plena vía pública, Salinas no quiso hacer declaraciones de la decisión de hacer esto, pero sí confesó por primera vez que en el pasado, él fue víctima de la delincuencia organizada y lo privaron de su libertad. Pero, en ese momento no dio detalles de esto, por lo que se desconoce cuándo ocurrió y el por qué.
Ahora, durante una entrevista con el matutino de TV Azteca, confesó que la razón por la que lo 'levantaron', fue porque él hizo declaraciones que fueron distorsionadas por una revista, asegurando que si se hubiese tomado como lo dijo, no hubiera pasado este evento tan doloroso para él: "Esto fue gracias a la publicación irresponsable de una revista, y es irresponsable porque te vuelves víctima por revictimizar a la víctima, o te vuelve un nuevo blanco. Hay que cuidarse, encomendarse a Dios y despedirte de tu familia".
Ante esto, declaró que él está en paz con Dios y aunque desea vivir muchos años, siempre busca estar cerca de Dios, de vivir bien y amar mejor, de despedirse de sus familiares y seres amados con todo el cariño, porque no se sabe cuando será la última vez que lo haga: "Yo estoy en paz, yo tengo a Dios de mi lado, vivo muy muy cerca de él, con altibajos por qué obviamente soy humano, pero procuro siempre encomendarme y pedir por el retorno de mis seres queridos y por mi paso".
Finalmente, cuando le insistieron para que brindara más detalles de este momento, el protagonista de Fuego en la Sangre se negó rotundamente, asegurando que él prefería realmente no tener que hablar del tema con absolutamente nadie porque considera que es muy doloroso revivirlo: "No voy a contar más, no voy a contar, son momentos difíciles que no me gustaría platicarlos, pero bueno, entiendo perfectamente su trabajo, pero sí les pido respeto, no se vuelvan como aquellos, chismosos".
Fuente: Tribuna del Yaqui