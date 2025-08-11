Edomex: Muere ‘Guadaña Jr.’, hijo del vocalista de Grupo Bostik, tras posible balacera

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Este lunes 11 de agosto comenzó a difundirse en redes sociales la noticia del fallecimiento de Óscar Lerma, hijo de David Lerma ‘Guadaña’, un músico que había ingresado recientemente a la industria. De acuerdo con información extraoficial, se presume que el joven fue víctima de un ataque armado justo afuera del Centro de Espectáculos La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Se informó que ‘Guadaña Jr.’ tenía programada una presentación la noche del domingo 10 de agosto de 2025 en dicho recinto; sin embargo, mientras permanecía en su vehículo en las inmediaciones, fue atacado a balazos. Es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna autoridad o fuente oficial ha emitido algún comunicado o declaración respecto a este suceso, siendo el lugar del evento la única fuente que ha proporcionado datos al respecto.

"El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta profundamente el suceso ocurrido este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor", dice el mensaje compartido en el perfil de Facebook del bar. Se comenta que al rockero le faltaba poco tiempo para subir al escenario y rendir homenaje a la memoria de su padre.

Los integrantes de Bostik —Lalo Blues (guitarrista), Marshall, Fer Mendoza (baterista), Enrique García Ponchito (bajo) y David Manzarek (tecladista)— no han emitido comentario alguno sobre el hecho. Asimismo, se desconoce la postura de los familiares de Óscar. En redes sociales, sus seguidores están preocupados y esperan conocer si fue un accidente o si hubo un agresor con intención.

¿Quién era David Lerma ‘Guadaña’?

David Lerma González, identificado como David Lerma, nació el 1 de febrero de 1964 en Tlalnepantla, Estado de México, y falleció a los 61 años. Fue un icónico y reconocido intérprete de rock urbano mexicano, líder de la banda Bostik, que se destacó en este género. Según informó la agrupación, su vida terminó debido a un paro cardiorrespiratorio, y el comunicado oficial salió el 18 de mayo de 2025.

