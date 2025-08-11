"El dolor es insoportable": Mónica Noguera sufre trágica muerte y filtra tristes detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mónica Noguera por desgracia sufrió una trágica muerte que la estremeció por completo, por lo que filtró tristes detalles al respecto

Desgraciadamente, este 2025 no ha sido el mejor año para Noguera, debido a que a inicios de este año perdió la vida su exesposo y gran amigo, Memo del Bosque, después de haber luchado casi 10 años en contra del cáncer pulmonar. Esta partida fue en extremo dolorosa para la presentadora, pues aunque se separaron, siempre mantuvieron una cercana relación de amistad y laboral, por lo que ha llorado dicha pérdida.

Lastimosamente, el pasado 4 de agosto volvió a enfrentar una desgarradora partida; la muerte de su cuñado al que llamaba hermano de manera cariñosa, Leo Forma, quien estaba casado y tenía hijos con la hermana menor de la comunicadora, Alejandra Noguera. Fue Mónica la que dio la triste noticia en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje junto a un video al lado de sus mejores momentos: "Leo Forma falleció la semana pasada y quería enviar mis condolencias a la familia. Leo llegó a Puerto Escondido desde Brasil en 1995. Fue un amigo muy querido en la comunidad. Deja como legado a sus tres hijos”

La expresentadora de De Primera Mano, a días del tan lamentable deceso, confirmó que no fue en base a causas naturales como un infarto o la edad, sino por qué decidió quitarse la vida, señalando que pese a todo lo que quisieron ayudarle, no pudieron aliviar ese profundo dolor y agonía que lo envolvía: "Mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida hace 5 días. La depresión es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en ti como en tus familiares. Pidan ayuda a pesar de la agonía, el sufrimiento profundo, el miedo, la angustia, el dolor insoportable".

Finalmente, la expresentadora de Sale el Sol dejó en claro que no conocen exactamente los motivos por los que no había podido superar lo que llevaba por dentro, pero que ahora, no pide respuestas, sino que Dios le otorgue el perdón y lo deje entrar a su gloria, agradeciendo a todos las muestras de cariño en un momento tan doloroso como este: "Ahora no tenemos respuestas, solo le pido a Dios que le dé a mi hermana y a sus hijos la fuerza para, paso a paso, entenderlo. Te extraño tanto, mi hermanito, por siempre… Mi Leo, mi amor infinito hasta las estrellas donde sé que vives ahora".

Fuente: Tribuna del Yaqui