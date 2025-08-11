¿Está grave? Lupillo Rivera aclara la preocupante salud de Rosa Rivera tras hospitalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Lupillo Rivera, acaba de ser captado por la prensa en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y de inmediato fue cuestionado por su famosa madre, doña Rosa Rivera, por lo que aclaró el preocupante estado de salud de su progenitora a un par de semanas de que se confirmara su hospitalización por falla cardíaca, que la llevó al quirófano.

La dinastía Rivera hace unas cuantas semanas que dio de que hablar y causó gran preocupación, debido a que se confirmó que la madre e Jenny Rivera, Lupillo y el resto de los integrantes de la familia, confirmó que tuvo que ser hospitalizada por una falla en el corazón, siendo sometida a una recolocación de un marcapasos. Pero, hasta este momento, no se había sabido nada más con referente al tema.

Ahora, en entrevista con Vega la Alegría, Lupillo fue conciso y solo aseguró que estaba mucho mejor y nada más: "Ah, muy bien, está muy bien está muy bien, ya ahorita está ahí muy bien, ya se siente mucho mejor, la verdad". Ante sus evasivas con el tema, le cuestionaron por Chiquis Rivera, su sobrina, cambiando su semblante a uno más feliz, asegurando que ella tiene mucho trabajo por delante: "Chiquis anda trabajando mucho, le anda echando muchas ganas, ya ahora sí yo creo que ya conoce la vida artística, del artista y se pierden omentos de visitar, de convivir, entonces ya ahorita anda trabajando mucho".

Con respecto al libro que el exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars dijo que está escribiendo, señaló que estaba en proceso de hacer el lanzamiento y las promociones, por lo que no quiso tocar el tema y señaló que no podía dar detalles del que vendrá en este: "No podemos compartir mucho ahorita, por qué pues...., ahorita más adelantito vamos a hablar de ese rollo, sí va a haber muchas fotografías interesantes".

Finalmente, con respecto al libro que la intérprete de Abeja Reina va a lanzar también, declaró que ya pudo verlo y solo puede decir que le gustó mucho y que está muy bonito, pero se negó a revelar detalles o cosas que podrían venir en este, destacando que deben de esperar a sus respectivos lanzamientos: "El de Chiquis está bien bonito, ya lo mire ese, es como de caricatura, y la verdad, la verdad, está bien bonito, me gustó mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui