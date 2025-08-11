EU: En Texas arrestan otra vez a Pee Wee por conducir en estado de ebriedad

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Irvin Salinas, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Pee Wee, es un cantante que fue bastante famoso hace algunos años por ser el vocalista de Kumbia Kings, e incluso llegó a participar como actor juvenil en una telenovela de Televisa al lado de Sherlyn González. Sin embargo, al menos en México, desde hace tiempo no ha vuelto a aparecer bajo los reflectores públicos.

Ahora, el periodista Carlo Uriel confirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el famoso fue arrestado la noche de este pasado domingo 10 de agosto en Edinburg, Texas, por conducir en estado de ebriedad: "Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad… Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el músico no se ha pronunciado sobre el tema, aunque, de ocurrir, por supuesto que te informaremos del asunto a través de TRIBUNA. Por lo pronto, en sus redes sociales, la última publicación que tiene es de un concierto que realizó el 21 de abril, donde adjuntó un video y en la descripción agradeció por el apoyo que recibió de todo su fandom.

Jacqueline Martínez confirmó la noticia

De hecho, al hombre de 36 años, en enero de 2024, lo detuvieron en Hidalgo, Texas, por manejar bajo los influjos del alcohol; en esa ocasión pasó un aproximado de 14 horas en prisión y solo obtuvo su libertad después de comprometerse a presentarse ante un juez haciendo uso del recurso legal PR Bond (Personal Recognizance Bond), aunque aquella vez era su primera infracción en Estados Unidos.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), de 2014 a 2023 fallecieron alrededor de 11,000 personas cada año en choques por conducir en estado de ebriedad: "Los cargos van desde delitos menores a delitos graves y las sanciones por manejar bajo los efectos pueden incluir la revocación de la licencia de conducir, multas y tiempo en la cárcel".

