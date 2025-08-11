Horóscopos HOY Mhoni Vidente lunes 11 de agosto 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 11 de agosto de 2025 llega con un aire de cambios, revelaciones y oportunidades que podrían alterar el rumbo de tu semana. Según el horóscopos de Mhoni Vidente, la pitonisa de los espectáculos, algunos signos sentirán una oleada de motivación para iniciar proyectos, mientras que otros deberán actuar con cautela para evitar conflictos innecesarios. Lee los horóscopos de hoy y prepárate para una nueva semana.

Aries

La energía de hoy te invita al cambio interior. Es un buen día para conversaciones importantes en lo laboral. Evita discusiones con familiares por temas de dinero.

Tauro

Recibes una noticia que cambia tu perspectiva sobre el amor de tu vida; cuidado. Mantente abierto a acuerdos que antes parecían imposibles en el trabajo. Debes cuidar tu salud mental.

Géminis

El día favorece los encuentros sociales; aprovecha el verano. Un proyecto que dabas por perdido puede revivir si actúas con rapidez. No seas 'barbero' con el jefe.

Cáncer

Tu intuición estará en su punto más alto, lo que te ayudará a tomar decisiones claras sobre una amistad del pasado. Un cambio en tu entorno laboral podría beneficiarte a largo plazo.

Leo

La suerte se alinea en lo profesional, con la posibilidad de una propuesta o ascenso. En el amor, una conversación pendiente podría aclarar malentendidos. Cuidado con gastos impulsivos.

Virgo

Recibes un consejo que será clave para tu vida financiera. Hoy es un buen momento para reorganizar tus prioridades. No te dejes arrastrar por la presión de terceros.

Libra

El equilibrio que buscas llega si te mantienes firme en tus decisiones. Una amistad te sorprenderá con un gesto generoso. Cuida a esa gente que te ha ayudado a mejorar.

Escorpio

Podrías recibir una invitación inesperada que te abrirá puertas en lo personal y profesional. Sin embargo, cuida tu salud y evita excesos. Escuchar antes de actuar será tu mejor arma hoy.

Sagitario

Un cambio de planes te llevará a conocer a personas influyentes este lunes 11 de agosto de 2025. La fortuna favorece las inversiones y apuestas moderadas.

Capricornio

Tendrás la oportunidad de resolver un malentendido del pasado, según el horóscopo de Mhoni Vidente. El trabajo en equipo será clave para tus avances. Lava tus dientes; ve al dentista.

Acuario

Tu creatividad y carisma están en su punto más alto, lo que atraerá miradas y oportunidades. Evita prometer más de lo que puedes cumplir. Buen momento para aprender algo nuevo.

Piscis

La conexión con tu lado espiritual será más fuerte que nunca. Un encuentro con alguien del pasado removerá emociones. Canaliza tu energía en actividades productivas.

Fuente: Tribuna