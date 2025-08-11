¡Idénticas! Esta habitante de 'La Casa de los Famosos México' podría ser hija de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, Adela Noriega es una de las actrices más misteriosas de la historia del espectáculo mexicano, pues tras alcanzar las mieles del éxito gracias a su participación en diferentes telenovelas de Televisa, tiene casi dos décadas desaparecida del medio, por lo que las especulaciones sobre la vida que lleva ahora no se han hecho esperar.

Luego de que hace apenas algunas semanas se filtrara a través de TikTok su supuesta muerte, ahora la intérprete de melodramas como María Isabel se apoderó de la atención en todos los medios de comunicación, pues se reveló la identidad de su hija. Sí, usuarios de las redes sociales aseguran que una famosa integrante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México podría ser heredera de Adela, quien ahora ya es una mujer de 55 años.

Se trata de la joven cantante mexicana Elaine Haro, quien es una de las habitantes más destacadas de la actual temporada de LCDLF México, donde comparte la habitación Día con figuras como Ninel Conde, Mariana Botas, Shiky, Facundo y Dalílah Polanco, por mencionar algunas. La también actriz tiene 21 años y es originaria de la CDMX; ha sido parte de producciones como Golpe de Suerte en el Canal de Las Estrellas, mientras que en TV Azteca actuó en Rosario Tijeras.

Aseguran que Elaine Haro es idéntica a Adela Noriega

Ahora que Elaine se encuentra en el centro de la controversia al formar parte de La Casa de los Famosos México, los televidentes no pasaron desapercibido que tiene un gran parecido con Noriega, por lo que muchos no dudan que podría tratarse de madre e hija. Sin embargo, antes de ingresar al reality, Haro ya había hablado de los rumores sobre su parentezco con Noriega y aseguró que no eran familia.

De hecho, Elaine también ha sido comparada por su parecido con Nora Salinas, otra destacada actriz de telenovelas. La joven también usó su TikTok para desmentir esta situación y señaló que de ninguna forma podría ocultar si fuera hija de una famosa: "Oigan no, estoy en shock, Norita no es mi madre, yo soy Elaine Haro y mi tercer apellido nunca lo digo, pero no me apellido Salinas", expresó Haro en 2024.

Especulan que Elaine Haro podría ser hija de Adela Noriega

Como se recordará, Adela jamás ha confirmado de manera pública que tenga hijos, sin embargo, se especula que habría dado a luz a un varón y que por ello se retiró. La leyenda señala que la actriz de las novelas El Privilegio de amar, Amor Real, El Manantial y Fuego en la sangre habría resultado embarazada de una aventura con el expresidente Salinas de Gortari, quien presuntamente la mandó a retirar para evitar controversias.

Fuente: Tribuna del Yaqui