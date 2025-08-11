La operaron por cáncer; Regina Murguía habla después del silencio tras su cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante parte del grupo JNS (antes Jeans), Regina Murguía, ha regresado a las redes sociales explicando la intervención quirúrgica a la que fue sometida después de que se le detectaran pólipos intestinales, los cuales eran cancerígenos. La noticia que causó revuelo por su supuesto estado de salud grave ocasionó que la actriz decidiera pronunciarse, mencionando que la operación no fue de manera crítica.

Además, mencionó encontrarse en medio de una recuperación satisfactoria; según el video que ha sido difundido por medio de distintas redes sociales, la artista compartió que ya está retomando sus actividades profesionales. Compartió que hoy fue su primer show después de un mes de haber sido operada "para recibir mi cumpleaños 40 y, pues nada, me siento muy bien. Sé que hay muchas dudas, sé que están diciendo muchas cosas".

Solo les puedo decir que no fue de emergencia, estoy bien”, expresó.

La cantante pidió comprensión, asegurando que hablará del asunto cuando sea el momento adecuado. “Ha sido una situación compleja para mí, de mucho sentimiento. Es muy privado. Pronto, si quieren, hacemos un en vivo y platicamos y les cuento la situación, pero un poquito más adelante. Cuando me sienta mejor de mi corazoncito también”, comentó.

Regina reconoció que este proceso ha sido delicado, pero destacó que el cariño de sus seguidores y el regreso a los escenarios le han dado fuerza para salir adelante. “Pero muchísimas gracias a todos, los amo. Fui muy feliz hoy en el show, me llenó el corazón y py,es, estoy agradecida con todos. Los amo”, afirmó con una sonrisa.

El mensaje busca calmar la preocupación de sus fans y desmentir cualquier información alarmista sobre su salud. Por ahora, Murguía ha dejado claro que se tomará el tiempo necesario para compartir los detalles de su diagnóstico, mientras continúa enfocada en su bienestar físico y emocional.

