¡Le dijo que sí! Tras 9 años de relación, Cristiano Ronaldo se compromete con Georgina

Riyadh, Arabia Saudita.- Tras una relación de nueve años, con cinco hijos y una historia que pareciera un cuento de hadas, el futbolista Cristiano Ronaldo y la influencer Georgina Rodríguez han anunciado su compromiso matrimonial. La modelo ha hecho oficial la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde, posando con un deslumbrante anillo de compromiso, ha confirmado que dijo que sí.

La joya que acompañó la propuesta del jugador es un anillo de moissanita en conjunto con una esmeralda de 8 quilates. En las últimas actualizaciones de Georgina, la gema ha protagonizado gracias a su tamaño y brillantez, además de combinarla con conjuntos elegantes y otras joyas lujosas. Aunque la imagen que se ha ganado la atención es donde se muestran las manos entrelazadas de la pareja, sobre una sábana blanca, la escena íntima se ha ganado la emoción de millones que han felicitado a los famosos.

La historia entre Cristiano y Georgina comenzó en el verano de 2016, cuando el futbolista visitó una boutique de Gucci en Madrid, donde ella laboraba como asistente de ventas. “Era un jueves de verano. Me tocaba salir a las 5 y me pidieron quedarme media hora más. Justo cuando salía, llegó un hombre muy guapo con un niño. Sentí mariposas en el estómago”, recordó Georgina en su documental Soy Georgina.

Cristiano, por su parte, admitió que fue un “clic inmediato”. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos públicos y privados que han fortalecido su vínculo como uno de los más sólidos y mediáticos en el deporte y el espectáculo. Cristiano y Georgina son padres de cinco hijos. El mayor, Cristiano Jr., no es hijo biológico de Georgina, pero ella lo considera suyo.

En 2017, dieron la bienvenida a Alana Martina, su primera hija en común. Ese mismo año nacieron los gemelos Eva y Mateo por gestación subrogada. En 2022, llegó Esmeralda, aunque la pareja también vivió la dolorosa pérdida de uno de los gemelos que esperaban en 2021. Además de ser madre y pareja del astro portugués, Georgina Rodríguez ha forjado una exitosa carrera como modelo e influencer.

Ha protagonizado campañas de moda, colaborado con marcas de lujo y producido su propio reality en Netflix. Su estilo, presencia en redes y compromiso con causas sociales la han convertido en una figura admirada y seguida por millones. Aunque la fecha exacta aún no se ha anunciado, Cristiano ha insinuado que la boda podría ser “en un año, en seis meses… Estoy totalmente seguro de que sucederá”, según declaró en un capítulo de Soy Georgina.

En varias ocasiones, el futbolista se ha referido a Georgina como su esposa, incluso en eventos oficiales como los Globe Soccer Awards 2024. Con este compromiso, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no solo consolidan su historia de amor, sino que también reafirman su posición como una de las parejas más influyentes y queridas a nivel mundial. ¿Será una boda íntima o un evento de gran magnitud? El mundo está expectante.

Fuente: Agencia México