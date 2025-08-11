¿Molesta? Paola Rojas filtra mensaje de Victoria Ruffo tras tomar su lugar en obra teatral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Paola Rojas, acaba de brindar una entrevista para Sale el Sol, en la que ha filtrado el mensaje tan inesperado que le mandó su amiga y colega, la actriz de melodramas, Victoria Ruffo, después de enterarse que tomó su lugar en la obra de teatro en la que trabajan juntas y a la que tuvo que ausentarse, ¿acaso está molesta la madre de José Eduardo Derbez?

Hace poco, en la obra Las Leonas, a causa de que Ruffo no pudo presentarse, Paola fue la elegida para llevar su personaje, y en entrevista para Sale el Sol, confesó que Victoria le mandó mensaje sobre esta decisión, asegurando que fue uno lleno de amor y apoyo: "Hubo circunstancias que tuve que tomar a Frida, papel que normalmente interpreta Vicky, y me fue muy bien, pero lo más padre de todo, es que Victoria me habló, me habló para felicitarme y yo creo que eso te dice quién es Victoria Ruffo, es generosa, cariñosa, nada de celos".

Para demostrar que no mentía, la presentadora de De Pisa y Corre, compartió el audio que le mandó la actriz de Televisa, en el que la felicita por su desempeño y por haber sido ovacionada de pie: "Muñequita hermosa, ya me llegaron las noticias de que ayer interpretaste a Frida, y de hecho, que magistralmente, aplausos de pie de tres horas. Gracias por ser quién eres, por ser natural, por ser auténtica", se escucha en el audio de la denominada 'Queen de las Novelas'.

Tras esto, la expresentadora de Netas Divinas declaró que ella está feliz y emocionada de poder compartir escena con mujeres tan talentosas y queridas, de las que aprende mucho cada día: "Lo mejor de esta obra es que me ha acercado a mujeres maravillosas, queridísimas, las disfruto y pues qué te digo". Por este motivo, se le cuestionó si desea hacer otra obra, o proyecto actoral, pero serena declaró que todavía no lo sabe: "No sé, siempre digo que en la vida hay que atreverse a hacer cosas nuevas y atreverse, y con esto lo hago, por lo que todavía no sé".

Finalmente, al notarse que tenía una venda en la mano, se le cuestionó al respecto, a lo que señaló que fue un pequeño accidente e tomar la plancha de cabello con la mano por la parte caliente, pero que por fortuna no es nada grave y solo usa la venda por sus fomentos: "Una tontera, con la tenaza del pelo, pero yo me pongo mi menjurgue, ya sabes, me encanta la herbolaria mexicana, y con eso me tapo para no llenar el mundo de sábila y de mis cosas".

