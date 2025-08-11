Nana Calistar: Horóscopos para HOY lunes 11 de AGOSTO de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inicia esta semana y este lunes 11 de agosto, preparado para saber lo que el universo y los astros te tienen en temas de amor, suerte y dinero, con los horóscopos de Nana Calistar que TRIBUNA recopila especialmente. Hoy hay una predicción con un significado muy importante para tu signo que debes saber. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Una persona cercana a ti va a necesitar de tu apoyo y tus consejos para salir de un problema. Ayúdale, tienes un don especial cuando se trata de dar consejos. Pronto va a llegar la estabilidad económica que tanto estabas buscando.

Tauro

Deja de darle vueltas a ese asunto que no puedes solucionar; te metes mucho en líos que no te tocan, tienes que aprender que cada uno tiene que solucionar sus problemas. Tú, dedícate a lo tuyo porque se vienen cambios que te harán ver las cosas diferentes.

Géminis

De repente van a llegar muchas críticas; es momento de estar preparado para que se te resbalen. Viene un dinero extra que te hará estabilizarte. Se vienen asuntos legales que te harán entender el porqué de muchas cosas.

Cáncer

Mi cáncer, ten cuidado con lo que le haces a otras personas, porque la vida se encarga de contártelo al triple. Algunas verdades se harán presentes aunque no quieras aceptarlas; es momento de mirar con otros ojos.

Leo

Viene un periodo de cambios fuertes; se verá complicado, pero van a sacar lo mejor de ti. Deja de postergar, porque después todo se te acumula y andas con la cabeza hecha bolas y con el ánimo por los suelos; aprende a hacer lo que tienes que hacer en el momento.

Virgo

Un momento de paz te encontrará; aprovecha para descansar y cargar fuerzas. En temas de salud, finalmente se viene esa sanación que durante mucho tiempo estuviste buscando.

Libra

Si estás a punto de poner un negocio propio, checa bien con quién te estás asociando; no todos actúan con buenas intenciones. Y recuerda que en las amistades siempre debe haber cuentas claras.

Escorpio

Se te revelará cuál es el verdadero sentido de la felicidad. Tienes que aprender a agradecer por lo que ya tienes, porque solo así vas a poder atraer más. En cuestiones del amor, llegará al fin alguien que te haga olvidar todos los malos tratos que sufriste.

Sagitario

Grandes muestras de cariño por parte de tus amistades se vienen; no tengas miedo de acercarlas. No debes ver ese miedo, sigue trabajando en ti. Debes confiar para poder hacer lo que proponga.

Capricornio

Por favor, ponte pilas porque ahí vas a tropezar con la misma piedra. Deja de ofrecerte como lo más barato; tú eres único. Tienes que aprender que tus dotes le encantan a las personas.

Acuario

El pasado ya no tiene ningún poder sobre ti. La vida es muy corta como para andar desperdiciando momentos por amarguras de otras personas. Olvida eso de vengarte; la felicidad se construye con lo que piensas y haces.

Piscis

Llegó un momento de comenzar desde cero. Respira y ve las cosas con claridad. Haz cambios radicales, es momento de reinventarse, todo lo que sea necesario para buscar la felicidad.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta la próxima.

Fuente: Tribuna del Yaqui