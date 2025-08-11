¿Niña o niño? Carlos Said revelaría por error el género de su bebé junto a Claudia Martín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas mexicano, Carlos Said, recientemente empleó sus redes sociales para presumir que tanto él como su esposa, la actriz Claudia Martín, están tan emocionados por el nacimiento de su primogénito que se fueron de comprar, y en su mensaje revelaría el género de su bebé por un pequeño error, causando gran alegría entre sus seguidores, ¿acaso será niño o niña?

A inicios del 2025, los actores de Televisa confirmaron su relación sentimental, y en julio, inesperadamente se casaron por lo civil con amigos y familiares de testigos de esta unión, que afirmaron era perfecta. Pero, dado a la premura con lo que sucedió todo, se comenzó a sospechar que Martín estaría en la dulce espera, hecho que ambos negaron, asegurando que la razón era por sus tiempos, ya que tenían la agenda libre y después deberían de esperar mucho para llegar al altar y no deseaban eso.

A semanas de tantas negativas, finalmente Carlos y Claudia a través de su cuenta de Instagram compartieron unas imágenes impactantes, que estaban en blanco y negro, y en las que ambos aparecen abrazados sin nada de ropa, mostrando el abultado vientre de la reconocida actriz de Fuego Ardiente, confirmando que estaban muy cerca de convertirse en padres por primera vez, aunque no revelaron el género del bebé.

Carlos y Claudia así anunciaron el embarazo. Instagram @carlossaid

Pero ahora, tras varios días de dar la feliz noticia, el actor de Juegos de Amor y Poder a través de sus historias de la mencionada red social, confesaría que su primogénito será un hermoso varón, debido a que compartió un mensaje en el que declaró: "Consintiendo a mi rey y a mi vida entera, antes de que llegue. Atte, papá". Junto a una fotografía en el que se le ve viendo a la cámara, mientras sostiene varias bolsas de compras con artículos de bebé y otra con un babero que dice "drunk milk", o sea, "borracho de leche".

El hecho de que lo llamara "rey" y de que lo acompañara con un babero de color azul, ha hecho que sus millones de fans lo tomen como que la pareja ya sabe que tendrá un hermoso varón y que lo diría por error, por dejarse llevar por la emoción, debido a que no lo han anunciado de manera pública con una gran fiesta de revelación de género como anteriormente lo han hecho varios de sus colegas del mundo del espectáculo.

Carlos revela que tendrán un varón. Instagram @programa_hoy

