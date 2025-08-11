No podía ni hablar: Rocío Sánchez Azuara sufre crisis al aire y corta la emisión de sorpresa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Rocío Sánchez Azuara, se conmovió profundamente y no pudo evitar romper en llanto al haber escuchado la triste historia de Ivonne Montero con su hija, por lo cual, desgraciadamente entró en una crisis emocional que hizo que ella misma cortara la emisión sorpresivamente, dejando en claro que era necesario porque ya no podía ni hablar de todas las emociones que se desbordaban.

Hace casi 10 años, Ivonne dio a luz a su primera y única hija, Antonella, quien por desgracia nació con un defecto congénito cardíaco, por lo que su corta vida ha sido una lucha constante y ha tenido que someterse a varias cirugías a corazón abierto y vive entre procedimientos y tratamientos médicos para darle una calidad de vida, lo cual no es barato y con su esfuerzo y trabajo ha logrado pagar, pese a que muchos pongan en duda su honestidad.

Es por este motivo, que en el programa de Tú Historia Cómo La Mía, en el que una mujer habla sobre como quedó embarazada de su ex y ha tenido que salir adelante sola, Montero fue la elección para darle ejemplo de que puede hacerlo, pese a todos los obstáculos y el dolor. Pero, cuando la famosa cantante y actriz hablaba de esto, Rocío no pudo evitar comenzar a llorar al recordar a su propia hija.

Como se sabe, la hija mayor de Rocío, Daniela Santiago Sánchez, desgraciadamente perdió la vida el 29 de septiembre del año 2019, después de haber tenido una larga lucha contra el lupus, dejándola completamente devastada, y al escuchar la historia de Ivonne con su pequeña Antonella, se conmovió de tal manera que se rompió en llanto, revelando que se siente con un gran coraje el ver como la critican y le tiran hate, dudando de la enfermedad de la menor, cuando la mayoría de los que hablan no saben de lo que es ver a tu hija con una enfermedad que no puedes curar y que no tienes el dinero para estar buscando una solución.

Su conmoción fue tanta, que de un momento ya no podía hablar sin que la voz se le quebrara y las lágrimas resbalaban por sus mejillas al recordar los años que ella estuvo dándolo todo por el bien de su hija, hasta que ya no hubo más que dejarla ir, por lo que pidió a producción que mandaran a un corte comercial ya, ya cortaran las grabaciones, mientras que la protagonista de La Loba la abrazó con fuerza.

