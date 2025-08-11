Noah Centineo protagonizará precuela de ‘Rambo’, dejando atrás comedias románticas

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Noah Centineo, un actor estadounidense que en algún momento fue el platónico de muchas adolescentes, pues solía protagonizar un sinfín de dramas juveniles. Ahora, al parecer el hombre de 29 años planea darle un giro de 180 grados a su carrera. De acuerdo con medios extranjeros, se cree que será el nuevo protagonista de una película que contará la historia de John Rambo.

¿Quién es Noah Centineo?

Noah Gregory Centineo nació en Miami, Florida, Estados Unidos. Además, según información en línea aproximadamente en 2012 se mudó a Los Ángeles para intentar hacer una carrera en el ámbito de la actuación. En cuanto a sus trabajos, en 2009 obtuvo el papel de Josh Peters en el filme Camino a la felicidad. No obstante, sus personajes más recordados son el de A todos los chicos de los que me enamoré y La cita perfecta de la plataforma de Netflix.

¿En qué consiste su nuevo proyecto?

La cadena de entretenimiento Millennium Media tiene en puerta la creación de una precuela centrada en la vida del reconocido veterano de guerra, John James Rambo, a quien por años le dio vida uno de los principales actores del cine de acción, Sylvester Gardenzio Stallone. Un dato curioso es que el primer filme que realizó sobre esta saga fue en 1982 y la última debido a su edad en 2019.

Sylvester Stallone

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se sabe que estará dirigida por Jalmari Helander guionista y director de cine finlandés que por Rare Exports: Un cuento de Navidad (2010) obtuvo gran notoriedad al ser nominada al Premio Saturn de la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror en la categoría de Mejor Película Internacional, a su vez ganó el Premio Pegasus del Público en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas.

Por otro lado, se anticipa que los seguidores del icónico personaje podrán disfrutar de una historia que buscará profundizar en los episodios de un joven Rambo. Según el propio Jalmari, se dará especial prioridad a preservar la esencia creada por Sylvester Stallone; sin embargo, aún se desconoce si este participará de manera especial en la película, aunque muchos esperan que así sea.

Fuente: Tribuna