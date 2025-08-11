¿Qué pasó con la participación de Pitbull en el show de Shakira en Tijuana?

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- La famosa cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida simplemente por su primer nombre, Shakira, continúa con su exitosa gira, Las Mujeres No Lloran World Tour y tiene algunas fechas confirmadas para el norte de México; sin embargo, hace un par de horas se anunció un cambio radical, pues finalmente no estará presente como artista invitado, Pitbull.

Es así que la empresa OCESA informó a través de su perfil de Instagram que el compositor estadounidense de origen cubano no podrá presentarse para el concierto que estaba previsto este 11 de agosto en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California. La razón es que surgieron ciertos problemas técnicos en el avión que debía llevarlo desde Miami hasta la ciudad fronteriza de México.

"Para el concierto de esta noche en Tijuana, donde estaba prevista la presentación de Pitbull como artista invitado, lamentamos informar que, debido a problemas técnicos en el avión que debía partir desde Miami, Pitbull no podrá presentarse como acto de apertura. Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado una noche inolvidable", dice un fragmento del comunicado.

Comunicado

No obstante, es vital dejar en claro que el show continuó a pesar de todo, pues sus puertas abrieron a las 17:30 horas y Shakira estará en el escenario justo a las 21:00 horas. Además, el compositor estará sin falta en las próximas presentaciones previstas para Hermosillo, Sonora; Torreón, Coahuila; y Monterrey, Nuevo León, donde también interpretará algunos de sus temas más conocidos.

"Sin embargo, estamos seguros de que viviremos juntos una experiencia única con Shakira y su Las Mujeres No Lloran World Tour, la gira más importante del planeta. Los horarios para hoy, 11 de agosto, en el Estadio Caliente quedan de la siguiente manera: apertura de puertas a las 5:30 PM, inicio del show a las 9:00 PM. ¡Nos vemos esta noche para celebrar juntos!", así finaliza el texto.

