Sufrió 3 infartos: Por esto habitante de 'La Casa de los Famosos México' sufrió triste muerte

Ciudad de México.- La actual habitante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y presentadora mexicana, Dalilah Polanco, hace poco recordó la tan triste muerte que sufrió de su tan amado y famoso padre, el cual tuvo tres infartos al corazón, y reveló las terribles causas que llevaron a que su progenitor tuviera estos problemas cardíacos, pese a cuidar su salud de manera meticulosa por años.

El 12 de enero del 2002, Dalilah sufrió uno de los momentos más dolorosos de su vida; la muerte de su padre, el famoso cantante de regional mexicano, Cutberto Pérez, el cual perdió la vida después de haber sufrido un tercer paro cardíaco, que está escrito en el parte médico. Este tan lamentable momento, fue recordado por Polanco el pasado domingo 10 de agosto del año en curso, mientras hablaba con el cuarto Día.

Mientras que Dalilah estaba con varios de sus compañeros de habitación, recordó que hace 23 años, su padre trascendió del mundo físico al espiritual, declarando que para ella, sus paros cardíacos fueron a causa de que le tenía una fobia intensa a las agujas, que es conocida como tripanofobia, y que es precisamente esto lo que generó que su corazón dejara de latir cuando estaba en el nosocomio.

Al poner en la mesa el hecho de que su padre padecía de tripanofobia, y que sus colegas, como Facundo y Shiky, la escuchaban atentos, agregó que ella considera el deceso de su padre como una "muerte de miedo", ya que señala que después de que su padre fue hospitalizado, todo parecía ir bien, hasta que tuvo que ser inyectado para pasarle medicamento, y en caso ocasión le dio un paro, sumando al final tres infartos continuos y que lo hizo perder la vida.

Ni las explicaciones médicas no cambiaron el parecer de Dalilah, ya que siempre ha considerado que los infartos fueron debido al miedo, pues su progenitor tenía fobia a las agujas y en sus propias palabras: “los infartos fueron justo cuando se daba cuenta que le estaban haciendo punción”.

Fuente: Tribuna del Yaqui