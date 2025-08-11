Tras divorcio por infidelidad, actriz deja las novelas y confirma su retiro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 10 años formando parte de Televisa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista confirmó su retiro de la actuación a sus apenas 35 años. Se trata de Claudia Martín, quien es recordada por haber estelarizado melodramas como Fuego Ardiente, Los ricos también llorar y Juegos de amor y poder.

La oriunda de Oaxaca comenzó su carrera siendo diseñadora de vestuario en la empresa de San Ángel y en 2015 tuvo la oportunidad de debutar en las novelas con Amores por Tampa. También ha formado parte de otras como Un camino hacia el destino y Enamorándome de Ramón. En 2021, Claudia protagonizó uno de los mayores escándalos del espectáculo, debido a que se separó de su esposo Andrés Tovar en medio de rumores sobre que él la engañó con Maite Perroni, su actual esposa.

Por fortuna, Martín se pudo recuperar del duro golpe y este 2025 celebró su segunda boda, ahora al lado del actor Carlos Said, con quien espera a su primer hijo. Debido a su embarazo, la intérprete ha decidido dejar de actuar para mantenerse concentrada en disfrutar de esta nueva etapa personal. "Bueno, obviamente es un momento que no puedes, pues trabajar, ¿no? Con la panza y todo, no hay continuidad para ningún proyecto, pero ahorita lo importante es que estamos haciendo un hogar, Carlos y yo, que estamos formando una familia y me cansé", expresó en su reciente encuentro con la prensa.

Claudia Martín y Carlos Said están esperando a su primer hijo

Tras anunciar su retiro de las novelas, Claudia y su esposo también sobre las críticas que han recibido por las fotos artísticas que usaron para revelar el embarazo, donde la pareja posó desnuda. Ante los señalamientos de que estuvo fuera de lugar, Carlos Said respondió de manera directa y sin intención de suavizar su postura. "Para ellos no es necesario, pero yo… Me encanta quitarme la ropa, ¿cuál es el ped...?’", afirmó con seguridad.

Además, el intérprete resaltó que se ha enfocado en solo ver las cosas positivas que los usuarios le comentan en redes sociales: "Yo veo más mensajes bonitos que feos". De esta forma, tanto Claudia Martín como Carlos Said se muestran enfocados en la construcción de esta época en su vida, dejando claro que las críticas no opacarán la felicidad que sienten por la llegada de su primogénito. Aunque se especula que tiene varios meses, la actriz oaxaqueña afirmó que está en sus primeras semanas de embarazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui