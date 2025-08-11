VIDEO: Jennifer López es interrumpida por un grillo en pleno evento en Kazajistán

Comparta este artículo

Almaty, Kazajistán.- Durante su tour internacional 'Up All Night: Live in 2025', Jennifer López vivió uno de los momentos más curiosos de su carrera. En pleno show, mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos ante miles de fanáticos, un enorme grillo trepó su vestuario hasta llegar a su cuello.

Las pantallas gigantes del estadio proyectaban el rostro de la cantante en primer plano, mientras el insecto permanecía varios segundos muy cerca de su cara. Aunque muchos esperaban un grito o una reacción de susto, López mantuvo la calma. Terminó su canción, apartó al grillo con un rápido manotazo y lo lanzó fuera del escenario con una sonrisa.

"Me hacía cosquillas. ¡Gracias, Dios!", comentó entre risas, desatando aplausos y carcajadas del público. El momento fue grabado por asistentes y compartido en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su profesionalismo y buen humor. Este episodio se suma a otras anécdotas de la gira, como lo ocurrido en Varsovia, donde la cantante perdió parte de su vestuario en pleno escenario. Lejos de incomodarse, bromeó con la audiencia: "¡Estoy aquí en ropa interior!", y continuó con la presentación sin interrumpir el show.

La gira 'Up All Night: Live in 2025' ha recorrido ciudades como Vigo, Cádiz, Budapest, Lucca, Varsovia, Bucarest, Abu Dabi, Sharm El Sheij, Ereván, Taskent, Estambul y Almaty. En Turquía, López celebró su cumpleaños número 56 con una fiesta privada, aunque también vivió una experiencia incómoda: Fue rechazada en una boutique Chanel en el centro comercial Istinye Park. El guardia de seguridad, que no la reconoció, le negó la entrada alegando que la tienda estaba llena. La artista reaccionó con tranquilidad: "Está bien, no hay problema", y continuó sus compras en otras tiendas como Celine y Beymen.

El tour culminará con una residencia en Las Vegas, en el 'Caesars Palace', del 30 de diciembre al 3 de enero, y del 6 al 28 de marzo de 2026, con el espectáculo Jennifer López: 'Up All Night Live'. En el plano personal, Jennifer López ha atravesado meses complejos. En 2024 afrontó su divorcio de Ben Affleck y la cancelación de su gira mundial. Durante un concierto en Barcelona, compartió con sus fans: "Fue un verano duro, para mí y mis hijos… pero les hice una promesa: demostrarles que se puede salir más fuerte".

En entrevistas recientes, reflexionó sobre su crecimiento emocional:

"Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí".

