VIDEO: Natanael Cano protagoniza escándalo tras agredir a DJ en concierto

Rosarito Baja California.- El cantante de corridos tumbados Natanael Cano volvió a estar en el centro de la polémica después de que se viralizaran videos en redes sociales donde se le ve agrediendo físicamente a un DJ durante el cierre de Baja 'Beach Fest'. La situación no solo ocurrió tras bambalinas, sino que el propio artista la presumió ante miles de asistentes.

El evento generaba gran expectativa, especialmente tras el lanzamiento de su álbum 'Porque la demora'. Sin embargo, problemas técnicos durante la presentación encendieron el enojo del cantante, quien reaccionó de manera explosiva frente al público. De acuerdo con testigos, la tensión aumentó cuando Cano, visiblemente molesto por fallas de audio, se acercó al encargado de sonido para reclamarle en pleno escenario. Lo que parecía un momento de tensión verbal escaló cuando una pista sonó de forma inesperada, provocando que el artista lanzara un golpe a un integrante del 'staff'.

Varias personas en las primeras filas captaron con sus teléfonos el instante en que Natanael perdió los estribos. En las grabaciones se observa como el cantante toma el equipo del DJ, lo estrella contra el suelo y se burla de la situación, sin mostrar intenciones de calmarse.

"Pinch... bato pende.... todavía te traigo en la cabeza, todavía no te saco. Mira, para que vean como me quedaron los nudillos. Le partí su madr... expresó Cano mostrando su mano derecha ante las cámaras. Acto seguido, agregó con una sonrisa: "Según él me tiró un verg.... Me iba a pegar según él, todo pen.... Le vi la intención, lo prendí…".

Mientras en el concierto algunos reaccionaron con risas y aplausos, otros manifestaron su desaprobación con abucheos. En redes sociales, usuarios han criticado duramente la conducta del intérprete, acusándolo incluso de presentarse en condiciones inapropiadas. Hasta el momento, la organización del Baja 'Beach Fest' no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido ni ha respondido a las solicitudes de la prensa.

