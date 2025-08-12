Amenazan de muerte a Delia García, prometida de Facundo, tras polémica en 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el inicio del popular reality show La casa de los famosos México 2025, el polémico comediante Facundo no ha hecho más que meterse en problemas; incluso pasó de ser uno de los favoritos a uno de los participantes que, junto a Ninel Conde, ha sido más juzgado por el público. No obstante, al parecer ya comenzaron también a involucrar a sus seres queridos, entre ellos su prometida, Delia García.

Para comenzar, se debe aclarar que uno de los tantos conflictos surgió a partir de los comentarios negativos que el conductor hizo contra el creador de contenido Aarón Mercury, pero la gota que derramó el vaso fue que el viernes se volvió autor intelectual de una broma muy pesada hacia Aldo de Nigris, quien terminó cayendo. A partir de ahí, los fans del influencer no solo se quejaron del actor mexicano, sino que también una lluvia de críticas alcanzó a Delia.

La locutora del programa de radio Ya párate, transmitido por Los 40 Principales, no pudo soportar más las amenazas que recibe día con día en sus redes oficiales y ahora rompió el silencio a través de un en vivo: "En este tiempo, en los últimos cinco días, he recibido mensajes escalofriantes, o sea, me parece increíble que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión… ni siquiera sé si pueda leer los comentarios; desde amenazas de desvivición, hasta amenazas de abuso, dices: 'Wow, ¿es en serio?, qué cabr…'".

Delia García y Facundo

Por su parte, la mujer de 36 años no es desconocida en el mundo del espectáculo; su rostro es reconocido por haber participado en el reality La isla, producido por TV Azteca, donde estuvo en la edición 2014 y luego regresó a la misma televisora en 2016 para La revancha. Además, se destaca por tener formación académica en diseño textil y moda, así como por haber incursionado en el atletismo.

"Quiero dejar en claro que no voy a reaccionar a eso, no voy a caer en este estira y afloja… comentar cosas con hate no es mi juego. Hace mucho tiempo lo hice y me arrepentí, pero no voy a caer", recalcó la originaria de Cuernavaca, Morelos. A su vez, uno de los tantos mensajes que le dejan es el de @Karlampzz5151: "¿Cómo puedes estar con alguien como Facundo?", enfatizó la usuaria.

