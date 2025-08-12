Arturo Carmona fue visto bailar canción de Alicia Villarreal tras amenazas de demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras que la cantante Alicia Villarreal ha estado envuelta en procesos legales con su exesposo Cruz Martínez, asunto en el que el actor Arturo Carmona ha resultado involucrado por la exrelación que mantuvo con la exvocalista de Límite. Aunque ha sido entrevistado en los últimos días sobre el tema con su exesposa, ha sido visto dejar las tensiones mediáticas a un lado y fue captado en un momento de festejo.

Esto, según las imágenes que el programa Todo para la mujer en exclusiva ha difundido, el presentador fue visto mientras se encontraba disfrutando una fiesta acompañado de amigos. Aunque la cantante ha advertido anteriormente con demandarlo, los compañeros de Carmona no dudaron en ponerlo a bailar cuando se escuchó una canción de Alicia Villarreal, una forma de olvidar las supuestas amenazas en su contra.

Lejos de mostrar incomodidad, el regiomontano aceptó el reto y se animó a mover el cuerpo al ritmo de ‘Ay! Papacito’, provocando risas y aplausos de los presentes. El momento sorprendió porque, aunque en el plano público el asunto entre ambos es incómodo, Carmona no perdió el buen humor ni la oportunidad de hacer un guiño musical a su ex. Pero el tema no terminó ahí. En el clip también se observó cuando Arturo interpretó uno de los sencillos más icónicos de la “Güerita Consentida”.

Titulado “Y te aprovechas”, demostrando que, pese a todo, continúa siendo fan de la estrella del regional mexicano. Este gesto, aunque aparentemente espontáneo, no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca la batalla entre ambos, ya que demuestra que Carmona no tiene problema en recordar momentos ligados a su pasado con la intérprete, incluso en medio de la controversia.

Por ahora, las diferencias continúan en los medios con declaraciones cruzadas y rumores de posibles acciones legales. Sin embargo, el video muestra una faceta más relajada del actor, dispuesto a disfrutar una noche con amigos y dejar de lado, aunque sea por unas horas, las fricciones con Alicia Villarreal.

Fuente: Agencia México