Belinda sorprende al bajar del escenario para cantar con fan en silla de ruedas

San Luis Potosí, México.- El día de ayer, la cantante de origen español, Belinda, se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), el cual es uno de los eventos culturales más importantes del estado. Durante la presentación, que fue gratuita y contó con la asistencia de más de 75 mil asistentes. Además de cantar clásicos como 'Luz sin gravedad', 'Bella traición', 'Ángel', protagonizó un momento que sorprendió al público presente y a las redes.

El emotivo momento quedó inmortalizado según las distintas fotos y videos en redes sociales durante la presentación de la cantante. Se vio a la actriz bajar varias veces del escenario para rodearse de sus seguidores, pero mientras interpretaba el tema 'Bugatti', no solo se acercó a una joven en silla de ruedas, sino que permaneció un momento a su lado, la abrazó y se quedó cantando, tomando la mano de la fanática.

La emoción fue evidente, tanto para la seguidora como para la intérprete, que no dejó de sonreír y dedicarle miradas cómplices durante la canción. Mientras la artista española continuaba con la interpretación, la chica aprovechó el momento para agradecerle por su sencillez y calidez. Además, le expresó su admiración, palabras que la famosa recibió con ternura antes de despedirse mientras continuaba con el espectáculo.

El público no tardó en reaccionar, aplaudiendo y grabando el instante que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios destacaron la empatía y la conexión de Beli con sus fans. Para muchos, este tipo de gestos son los que refuerzan el vínculo especial que ella mantiene con su audiencia. Cabe recordar que esta no es la primera vez que la estrella de talla internacional tiene estas acciones con sus incondicionales.

En distintas presentaciones, ha detenido su show para interactuar con el público, dedicar canciones o atender a quienes requieren apoyo para acercarse a ella. Con este detalle en San Luis Potosí, Belinda reafirma que, más allá de su éxito en la música, mantiene intacta la sencillez y el afecto hacia quienes la acompañan en cada etapa de su carrera, convirtiendo sus conciertos en experiencias únicas y llenas de humanidad.

Fuente: Agencia México