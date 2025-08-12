Cazzu habla del regaño de Maluma a madre que llevó bebé a su show y señala el privilegio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La icónica cantante de trap Cazzu, quien ya se ha ganado un sólido fandom en México, recién llegó al país para promocionar su libro Perreo. Una revolución. En un encuentro con medios de comunicación, se le preguntó su opinión acerca del "regaño" que el cantante colombiano Maluma le hizo a una madre que llevó a su pequeño, de aproximadamente un año, a un concierto. La respuesta de Julieta Emilia Cazzuchelli dividió opiniones. Aquí en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

Primeramente, como te informamos hace unos días en nuestro medio de comunicación, el intérprete de Felices los 4 se presentó el sábado 9 de agosto en el Palacio de los Deportes y captó su atención por completo una fan que traía en sus brazos a un pequeño bebé y no solo eso, porque también lo movía de un lugar a otro. Ante esto, el compositor no soportó más y externó toda su indignación.

Ahora, la madre de la hija de Christian Nodal defendió a aquella mujer con su peculiar manera de responder, pues muy tranquila aseguró que no se puede juzgar a una madre sin conocer sus razones. Según información extraoficial, la argentina considera que cada persona tiene una realidad distinta y que quizás esa señora no tuvo con quién dejar al infante y por eso decidió llevarlo al concierto.

Libro de Cazzu

Además, también habló sobre Maluma, quien como ya se sabrá es padre de una niña de un año y cinco meses llamada Paris, por lo que, tomando como ejemplo ese tema, la Jefa del Trap dejó muy en claro que el artista está viviendo la experiencia de ser progenitor desde su privilegio y que siempre se debe tener presente que el mundo está repleto de distintas culturas y hasta diferentes accesos a la educación.

"No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año", aseveró Maluma, y agregó que el ruido del recinto no era para nada apto: "¿A un concierto donde los decibeles están por las nubes, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo".

Fuente: Tribuna