Confirman fecha de estreno del documental de Florinda Meza en Amazon Prime

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El productor Javi Domz confirmó que el esperado documental sobre la vida de Florinda Meza, viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', se estrenará la primera semana de septiembre en Amazon Prime Video. "Va a estar Florinda en México para hacer la presentación, ojalá nos puedan acompañar y pues muy felices por este proyecto", anunció Domz durante una entrevista.

La producción mostrará desde sus inicios en la televisión hasta el origen de su romance con Gómez Bolaños, una relación que se mantuvo sólida durante más de 40 años. También abordará el proceso de duelo que enfrentó tras la muerte del actor en 2014. "Cómo le costó levantarse, cómo la devastó, qué fue lo que significó perder a Roberto", adelantó el productor.

Productor del documental sobre Florinda Meza/Créditos: Internet

Domz subrayó que el documental se centrará en aspectos pocos conocidos de la actriz, evitando caer en polémicas o contenido sensacionalista, "Florinda es muy respetuosa, les tiene un cariño muy real a sus compañeros. Ella se enfoca en lo suyo. Si se fijan, ahora que salió todo lo de la bioserie, jamás salió ni siquiera a desmentir lo que decían de ella misma. Siempre lo que ella ponía en redes era únicamente para desmentir lo que decían sobre la historia de Roberto".

El productor, quien también trabaja en el proyecto 'Atrévete a Vivir', señaló que el enfoque será diferente al de otros contenidos sobre el universo de 'Chespirito'. "Hay muchas cosas que no cuadran ni siquiera con el libro ni con la vida de Roberto, y Florinda se enfocó en eso, no tanto en lo que puedan decir o hablar de ella", comentó.

Sobre la posibilidad de que el documental toque detalles de sus romances con Carlos Villagrán 'Quico' o el productor Enrique Segoviano, fue contundente: "No, para nada. Sí tocamos de alguna forma los temas de cómo era la relación con los compañeros, qué opina de los haters, y va un poco más, no rosa, pero sí con más respeto. Tratamos de no indagar en temas tan polémicos porque hay que combatir el bien con el mal".

Domz también defendió que la trama no debe alterarse, incluso en temas delicados como el inicio de su relación con Gómez Bolaños. Reconoció que cuando Meza y el comediante comenzaron su vínculo, él aún estaba casado, pero aseguró que su matrimonio ya estaba roto. "Cuando llega Florinda era cuando su matrimonio ya estaba totalmente deshecho. Ya lo de su divorcio fue por mero trámite. No fue como que Florinda se metió a destruir ese hogar, sino que era algo que será responsabilidad de dos", puntualizó.

Fuente: Tribuna/Agencia México