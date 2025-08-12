Confusión y críticas por reacción de Majo Aguilar con fan en el escenario: "Es mi show"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María José Aguilar Carrillo, mejor conocida como Majo Aguilar, es una cantante del género regional mexicano que ha ido labrándose un camino en el mundo de la música, a pesar de las constantes comparaciones que recibe con su prima Ángela Aguilar. La mujer de 31 años suele evitar caer en polémicas, aunque hay ocasiones, como la más reciente, en las que resulta prácticamente imposible.

En redes sociales circula un video que dividió opiniones; mientras algunos le dan la razón a la intérprete de Cuéntame, otros consideran que se pasó y aseguran que se le subieron los humos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la celebridad no ha respondido, pues se mantiene al margen y continúa realizando cada una de sus presentaciones musicales. Aquí en TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

¿Qué sucedió con Majo Aguilar?

En el clip, que circula en varias plataformas, se puede apreciar a la exnovia de Gil Cerezo invitando a subir al escenario a un joven fan; juntos cantaron El Rey, de Vicente Fernández. La noche marchaba excelente, pero todo cambió justo al concluir el tema. La integrante de la dinastía Aguilar se negó a interpretar una nueva canción en compañía del seguidor, propuesta que le hizo el joven.

Majo Aguilar

En las imágenes, se ve al hombre acercándose a Majo y, en ese instante, le hace la petición, la cual la artista rechazó, diciéndole que era "su show". Al final, el hombre bajó del escenario y el concierto continuó con normalidad, excepto que, horas después, en la web generó un gran debate la decisión de la nieta de Flor Silvestre. La pregunta es: ¿Estuvo realmente mal la acción de la famosa?

"Para mí es una grosería, ¿dónde quedó su disque humildad?", afirmó Silvia Martínez en su perfil de TikTok. Por otro lado, como siempre, hay quienes apoyan a la mexicana, pues Tammy Vega argumentó que, efectivamente, era un evento de ella y a la gente nunca se le da el gusto: "Es el show de Majo y si no lo baja se sube más gente, él se siente como una estrella y a la gente nunca se le da el gusto".

Fuente: Tribuna