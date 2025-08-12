Estuvo presa: Tras ser acusada de asesinato, exactriz de Televisa reaparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz mexicana, quien estuvo presa por asesinato y que se retiró de Televisa en 2024, dejó sorprendidos a los televidentes debido a que este martes 12 de agosto reapareció en el programa Ventaneando y se defendió de quienes la siguen señalando de un crimen que no cometió. Se trata de Paola Durante, quien fue involucrado en el homicidio del querido Paco Stanley, ocurrido en 2026.

Aunque el caso por este crimen ya estaba cerrado y nadie hablaba al respecto, recientemente volvió a tomar fuerza en medios de comunicación debido a que Jorge Gil hizo fuertes declaraciones sobre la muerte de Paco, que llevó a Paola, Mario Bezares y Jorge García Escandón, chofer del presentador, a ser detenidos durante casi 2 años.

Pese a que el año pasado Durante manifestó su deseo de mantenerse alejada de los medios, tras su paso por La Casa de los Famosos México y Las Estrellas Bailan en Hoy, este martes llegó al programa Ventaneando y expresó su molestia hacia Gil, quien escribió un libro sobre el asesinato de Paco, donde según ella, los hace responsables del delito.

Sentí pena por él, porque desapareció, porque él sabía lo que traía por dentro. Y yo creo que él no se ha perdonado por lo que hizo, porque él sabe que metió a gente inocente a un reclusorio y que no solo nos hizo daño a nosotros, sino a nuestros papás, a nuestros hijos, hizo que toda una sociedad nos juzgara y nos odiara por mucho tiempo", declaró Paola.

Además, la ahora activista social añadió que no siente ningún tipo de rencor por el expresentador: "Creo que él en vez de seguir atacando, debería de pedir perdón, de perdonarse por lo que hizo y sanar. Que yo creo que Jorge Gil no está bien. Y no sé, no sé por qué regresó. Yo ya lo perdoné a él, yo ya perdoné a todos los que me hicieron daño, porque ya no quiero guardar rencor".

Paola Durante fue señalada por el asesinato de Paco Stanley

Además, envió un mensaje directo al excolaborador de Paco: "Yo lo bendigo, pero sí le pido de favor que ya deje el pasado atrás, que ya nos hizo mucho daño, que ya nos siga haciendo daño. A sus hijos no los juzgó toda una sociedad ni las escuelas. A nuestros hijos sí, que ya dejé de hacernos daño", dijo la destacada edecán del programa Una tras otra.

Cuando yo entrevisté a Jorge, que yo tengo mi canal de YouTube, yo quería saber porque yo vi la serie, y yo en la serie vi muchas cosas que dije: 'Pero pues eso no pasó'. Y él me dice: 'Es que a nosotros nos amenazaron y nos dijeron: -Pongan a Mario-. Y si ponen a Mario, los dejo ahí y si no, los meto a la cárcel'. Eso se lo dijeron a todos, yo creo que la autoridad", agregó.

De la misma manera, Paola puso en duda una de las recientes confesiones de su excompañero de trabajo. "Entonces, yo creo que Jorge se le hizo muy fácil decir: 'Fue Mario', se lavó las manos. Y porque le tocó un balazo, que desafortunadamente, ¿no?, pues salió ileso de todo eso. Yo lo fui a ver al hospital con todo mi cariño… Él dijo: 'Nadie me visitó', y yo todavía que lo fui a visitar habla mal de mí. Dije: 'Pero ¿cómo?'".

Por último, reveló que, al salir de prisión, presentó una denuncia contra los responsables de haberla incriminado sin fundamentos, incluido Gil, pero terminó desistiendo por amenazas de muerte contra su mayor tesoro: Su hija. "Yo cuando salí sí, obviamente mi mamá quería demandar… Y pues nos amenazaron y la peor amenaza fue que se fuera mi hija. Y eso no lo iba a permitir y le dije a mi mamá: 'Se acabó. ¿Qué quieres? Que siga tu nieta, después sigas tú y después siga yo. Ya, olvídalo, ya salí, ya estoy libre'".

