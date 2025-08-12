Galilea Montijo arremete contra Adrián Di Monte tras salir de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, al hablar sobre el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México, no pudo evitar mostrar su frustración con sus actitudes, por lo cual arremetió en contra del tan polémico actor de melodramas, Adrián Di Monte, asegurando que el público no lo quiso por un muy fuerte motivo, que dejó a más de uno sorprendido.

Después de días de incertidumbre, el pasado domingo 10 de agosto de este 2025, se realizó la segunda gala de eliminación del reality show de Televisa, en el cual resultó ser que Alexis Ayala, Mar Contreras y Priscila Valverde, fueron salvados por el público, mientras que Di Monte contó con la menos cantidad de votos y tuvo que abandonar la emisión. A su salida, el actor aseguró que le daba alegría la decisión, pues extraña a su esposa.

Ahora, la mañana de este lunes 11 de agosto, al hablar de la eliminación con Raúl Araiza, Arath de la Torre y el resto de sus colegas en el matutino de la empresa, declaró que ella como público también sacaría a Adrián de nada más ver como se aferraba a a lo de afuera y se la llevaba quejándose de extrañar a su esposa Nuja Amar: "Yo digo que cuando entras a un juego así, si tienes que entrarle al quite adentro del juego, si te la pasas diciendo como Adrián es que extraño mi mujer, casa, es que me acabo de casar, es que para que entras".

Finamente, la presentadora de Netas Divinas declaró que ella como jugadora, como espectadora y como presentadora de Hoy, cree que es importante dejar fuera los pensamientos de qué pasa afuera y tratar de enfocarse en el juego, pues si lo ven quejarse tanto de querer estar afuera, no lo van a apoyar y el público lo sacará, como pasó en esta ocasión: "Como jugador y como conductora de Hoy, no del otro programa, yo creo que hay que separar, también el público ha de decir: 'ay, ya que se salga, ya no quiere estar adentro'".

Finalmente, Andrea Legarreta remató señalando que podría ser esto, debido a que el ver que Priscila, que tiene menos carrera y seguidores, fue salvado, fue un gran shock y da mucho de que hablar, señalando que no le quita valor, sino que quiere ver el alcance que se tiene el cómo se desenvuelven dentro, no de como van desde afuera: "Es que nadie sabía de ella, no es por demeritar, muy bella y todo, pero si hablamos de tiempo en la carrera y de fans, a mi sí me sorprendió mucho que se quedara ella, la verdad

Fuente: Tribuna del Yaqui