IMPI falla a favor de Alicia Villarreal; esto dijeron exintegrantes de Grupo Límite

Ciudad de México.- Grupo Límite se encuentra en medio de una disputa legal por el nombre de la agrupación que inició en 1994 en la ciudad de Monterrey, a manos de Alicia Villarreal, Sergio Ponce y Gerardo Padilla. Recientemente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) dio el fallo a favor de la "Güerita Consentida", que fue la vocalista original. Sin embargo, la noticia fue tomada con sorpresa por los exintegrantes del grupo.

Según comentaron a la prensa algunos integrantes de Grupo Límite, como Sergio “Checo” Ponce y Carlos Ramírez, aseguraron haberse enterado por los medios y no por un aviso oficial, por lo que el fallo del 15 de julio y la consiguiente ratificación de la semana pasada por la propia cantante. Aunque si bien no recibieron una notificación de esta decisión, la cantante aseguró que ellos estarían conscientes del proceso que se llevó a cabo.

Yo siempre les mencioné que la marca era mía, solo que los trámites tardan tiempo y teníamos años haciendo ese procedimiento”, Villarreal declaró previamente.

Según la cantante, el fallo a su favor es el resultado de un proceso que llevaba tiempo en curso. Por su parte, “Checo” expresó: “No he visto lo que dijo Alicia. Más que lo que he visto en televisión un poco, y la verdad es que no me preocupo. No me ha notificado nadie así algo legalmente o algo así. No tenemos problema con ella ni con nadie, entonces nos reuniremos”.

El músico reiteró que la denominación de la banda, según su versión, pertenece a él y a Gerardo Padilla “El Kirri”, acordeonista y fundador de la agrupación junto con Villarreal. “El nombre ya lo tenemos por 30 años, se puede decir. Kirri es parte de eso también”, indicó, negando además que ambos hayan cedido su porcentaje de los derechos del grupo a José Saavedra en 2015 y que este, a su vez, se los hubiera transferido recientemente a Alicia Villarreal. “No, no se ha vendido nada”, afirmó.

Ponce también manifestó ante las cámaras de Ventaneando que desconoce los detalles de lo que podría estar ocurriendo: “Ya lo veremos, pero realmente a Pepe tengo los mismos años que dices que no lo veo. Entonces, ya veremos qué está sucediendo porque sí hay muchas cosas raras ahí”. Por ahora, los artistas esperan recibir información oficial para aclarar la situación jurídica de la marca y determinar los pasos a seguir en torno al asunto que ha puesto a Límite bajo la mirada pública.

Fuente: Agencia México