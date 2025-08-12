Lety Calderón confirma reconciliación con Juan Collado tras separación de Yadhira Carrillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fans del espectáculo mexicano se encuentran totalmente en shock debido a que la actriz Lety Calderón ofreció una entrevista exclusiva al programa Ventaneando y contó detalles de su reconciliación con Juan Collado, padre de sus hijos, de quien se había separado hace casi dos décadas. La intérprete mexicana y el abogado recientemente se reencontraron, en un viaje que hizo ella junto a sus herederos por España.

Como se sabe, hace algunos días la protagonista de melodramas como Esmeralda presumió que Luciano, Carlo y ella realizaron un recorrido muy especial para reencontrarse con Juan en el viejo contindente, después de años de pleito por la presunta infidelidad que él cometió junto a Yadhira Carrillo. Dejando claro que la polémica ya quedó en el pasado, Lety reveló que este plan se lo debían desde hace muchos años y que permitió a sus descendientes vivir momentos de verdadero vínculo con él.

Sí, sí, sí, lo vimos allá y mis hijos, imagínate, felices, sí, yo también. Él está bien, está contento, está bien, está feliz. Fue un viaje familiar muy, muy, muy hermoso. Estuvo papá, estuvo mamá, estuvieron los hijos, comimos, platicamos, nos reímos, la pasamos increíble y eso, fue un viaje familiar", relató emocionada a Ventaneando.

Posteriormente, la estrella de Televisa reconoció que afortunadamente ya se encuentra reconciliada con Collado, tras años de diferencias por su separación: "No te voy a decir que en su momento me dolió y que fue pues obviamente un escándalo, una cuestión mediática pues muy dura para mí. Y al principio hubo mucho, sobre todo por los hijos y esto y lo otro, ¿no? Por el escándalo, eso es aparte, pero él y yo tuvimos pocos días de pelea, la verdad", señaló.

Lety Calderón estuvo de vacaciones al lado de Juan Collado

Además, Calderón resaltó que siempre ha alentado el contacto de Carlo y Luciano con el abogado, más allá de cualquier acuerdo económico. "Antes iba una vez al mes, una vez cada dos meses por los niños, luego lo dejó de hacer y yo siempre he propiciado, corazón, que mis hijos vean a su papá. Y una de las cosas que yo le reclamo a Juan, a mí no me importa la mensualidad o no, ese tipo de convenios que se hacen, yo no quise nada. Afortunadamente trabajo, pero sí le dije: 'Quiero que veas a tus hijos, velos'".

Leticia aseguró que el tiempo ha sido clave para mejorar la relación y que siempre ha inculcado consideración hacia la figura paterna. "El tiempo ha sido mi mejor aliado y eso que finalmente yo nunca le hablé mal a mis hijos de su padre. Yo ya les dije: ‘Es su papá y lo tienen que respetar’, el cariño se gana. Mis hijos adoran a su papá. Les gusta estar con él. Obviamente, y también lo voy a decir abiertamente y honestamente, no se conocen demasiado. No hay una conexión como la hay conmigo".

No obstante, Lety indicó que esa cercanía comenzó a fortalecerse durante su estancia en tierras españolas y aclaró que entre ella y Juan solo hay una amistad: "Se fueron a comprarme mi regalo de cumpleaños porque allá la pasamos. Entonces, por eso te digo que fue un viaje muy significativo, sobre todo para mis hijos. Como que pasamos la prueba de que podemos viajar juntos como amigos, respetándonos, porque somos los padres de Luciano y Carlo".

Finalmente, sobre si Juan tiene una nueva pareja tras su separación de Yadhira Carrillo, Leticia admitió saber la verdad de la situación pero se negó a dar detalles: "Mira, hablamos de eso, pero no soy su vocera. Evidentemente eso pues ya son pláticas entre amigos y entre amigos no nos traicionamos, pero cualquier cosa pues pregúntale a él", expresó ante las cámaras de Ventaneando.

