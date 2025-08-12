Mariana Ochoa estalla contra el padre de sus hijos por falta de pago de pensión alimenticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Mariana Ochoa habló abiertamente sobre el conflicto que enfrenta con el padre de sus hijos, a quien acusa de no cumplir con el pago de la pensión alimenticia desde su divorcio. Según relató, al momento de separarse, el no tenia empleo y ella asumió por completo la manutención de los pequeños.

A pocos días del lanzamiento de su nuevo sencillo 'Paga la pensión' dedicado a Patricio de la Peña, padre de sus hijos valentina y Salvador, la exintegrante de 'OV7' se sinceró ante las cámaras de 'Ventaneando'. "Cuando yo me divorcié, el papá de mis hijos no tenía trabajo, había renunciado. Así que no me correspondió nada, yo me quedé a cargo de todos los gastos. Y hasta la fecha sigue igual", expresó.

No busca demandar, pero pide responsabilidad/Créditos: Internet

Mariana aseguró que, pese a la situación, no ha querido iniciar un proceso legal para exigir la pensión. "No he querido abrir un juicio porque mi intención tampoco es mandar a la cárcel al papá de mis hijos. Como ser humano, es una buena persona, si no, no le dejaría a mis hijos. Ahorita ellos están allá con su papá", señaló. Sin embargo, recalcó que la manutención es un deber de ambos progenitores. "Si hay cosas que nos corresponden a mamá y papá, la pareja, responsabilidad compartida. Y pues sí, estoy levantando la voz a nombre de muchas mujeres", afirmó.

Consciente de que su caso refleja la realidad de muchas familias, Mariana Ochoa envió un mensaje de fortaleza a las madres que crían a sus hijos sin apoyo económico. "Creo que hay muchas mamás que sacamos adelante a nuestros hijos solas y nos las vemos negras. Nos merecemos un himno. Somos unas guerreras", dijo con orgullo. También aconsejó a las mujeres que no dependan completamente de su pareja. "Cuando nos enamoramos creemos que ellos siempre nos van a ayudar. Pero si se quedan solas, sepan que pueden sacar adelante a sus hijos", expresó.

Mariana Ochoa/Créditos: Internet

Actualmente, Mariana Ochoa continúa con su carrera artística y su papel como madre, demostrando que la independencia y la resiliencia son claves para salir adelante, incluso sin el apoyo económico de una expareja.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México