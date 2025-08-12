Nana Calistar: Horóscopos para HOY martes 12 de AGOSTO de 2025

Ciudad de México.- Comienza este martes 12 de agosto preparado para saber lo que Nana Calistar tiene para ti; el horóscopo de la vidente más poderosa de Internet te dirá lo que universo y los astros te tienen en temas de amor, suerte y dinero. TRIBUNA hace una recopilación especial para ti. Este día hay una predicción con un significado muy importante para tu signo. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
- Aries
Es momento de confiar en tu atractivo; por donde pasas robas miradas, te la tienes que creer. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará; deja de andar rogando. Se vienen situaciones serias relacionadas con la enfermedad de un ser querido.
- Tauro
No debes tener a tu familia tan descuidada. Van a necesitar de ti y tú de ellos; es momento de reforzar esa unión. En temas del dinero, se vienen tiempos más estables, pero ojo con esos amigos que te buscan solo para pedirte prestado.
- Géminis
Vienen días de revelaciones donde vas a entender muchas cosas que estuvieron dándote vueltas por la cabeza. Por otra parte, Géminis, tienes que aprender a no dar tantas explicaciones a alguien que no te las pide.
- Cáncer
El "hubiera" no existe; deja de lamentarte con lo que pudiese haber pasado. El amor está cerca; conocerás personas que te enseñarán que la vida es bonita y que andar llorando por la calle de la amargura no es una opción.
- Leo
Vienen buenos tiempos que no solo te van a mejorar como persona, porque también te van a llenar la bolsa de billetes, pero bájale a tu ambición porque luego te sueltas; tienen que aprender a controlarte.
- Virgo
Si estás en pareja o saliendo con alguien, se viene un problemón por celos; lo importante aquí es la comunicación y ser claros. En estos días se centra una oportunidad para viajar; tómala, eso te hará sentir mejor y más descansado.
- Libra
Libra, muchas veces no quieres levantarte de la cama para no enfrentar situaciones que tú mismo provocaste; es momento de aprender a enfrentar las situaciones. La vida no se trata de tirar la piedra y esconder la mano.
- Escorpio
Momento de aprender a decir que "no" sin sentir culpas o remordimientos; es momento de ponerse a uno mismo como prioridad. Evita caer en el juego de las venganzas; eres mejor que eso.
- Sagitario
Ya llegó la hora de ponerse las pilas y enfocarse en lo que vale la pena y deja; lo otro solo son buenos momentos, pero a futuro debes ver por ti. Ojo con las traiciones, se viene una de un amigo o familiar cercano.
- Capricornio
No andes cargando con problemas ajenos que no son tuyos. A veces debes dejar que cada quien se rasque con sus propias uñas; no es tu trabajo andarte preocupando por cómo le harán los demás.
- Acuario
Cierra el baúl del pasado porque alguien que no trae nada bueno, ya no andes dando segundas oportunidades. Tienes que aprender a poner límites para que la historia no se repita otra vez.
- Piscis
Si andas saliendo con alguien, va a comenzar a fluir todo de manera bonita. Hay alta probabilidad de que se convierta en algo estable y que te dé toda la paz que andabas buscando. Pero también es algo que tú debes cuidar.
