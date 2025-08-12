Nana Calistar: Horóscopos para HOY miércoles 13 de AGOSTO de 2025; esto te depara el destino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya es mitad de semana y este miércoles 13 de agosto, la poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para tu signo. Conoce qué te depara el destino en el amor, suerte y dinero con la recopilación que TRIBUNA hace para ti. El universo tiene una predicción con un significado muy importante para tu signo que debes saber. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Una temporada nueva comienza, y hay cambios en tu estado de ánimo. Finalmente, esa nube gris que estaba sobre ti se irá. No te sientas mal si las cosas no te salen como quieres; recuerda que todo pasa por algo y es bueno hacer a un lado lo que estorba.

Tauro

Viaje en puerta, puede salir mejor de lo que te imaginas. Pero ten paciencia, porque cuando las cosas no te salen como esperas, pierdes la calma. Necesitas administrar esa terquedad que te cargas.

Géminis

No te tires a la lona por los sueños que no has cumplido; mejor ponte bien las pilas porque nunca es tarde. Eres muy bueno cuando te lo propones, pero siempre te gana la flojera y es ahí cuando todo se viene abajo.

Cáncer

Es momento de perder el miedo y decirles adiós a todas esas amistades falsas que solo aparecen en tu vida cuando necesitan algo. No tienes que andar rogando por cariño, ni mucho menos por atención. Por otra parte, Cáncer, es momento de que comiences a cuidar tu alimentación.

Leo

Llega una persona a tu vida que crees que es el amor, pero ojo, porque no todo lo que brilla es oro. Te van a querer imponer condiciones, pero tú no estás para eso. Así que decide bien qué es lo que quieres hacer.

Virgo

En cuestión de amores, se viene una noche de pasión con una examistad. Mira tú, calladito, demostrando la elegancia que tienes. Que vean que la vida te trata bien y no tienes necesidad de andar gritando a los cuatro vientos.

Libra

Libra, pon atención a las relaciones familiares porque luego, por comentarios que haces, te puedes meter en graves problemas. A veces sientes que pierdes el suelo y te tienes que andar disculpando por tus acciones, todo por andar de acelerado.

Escorpión

Vienen personas de tu pasado a querer sacarte de tu paz; tú sabes si le das la oportunidad. No te olvides de dónde vienes. Hay oportunidades de negocios buenas en camino, pero debes tener paciencia para saber cuándo es el momento correcto.

Sagitario

Sagitario, si vas a voltear atrás, que sea solo para recordar los obstáculos que ya superaste. Ya sabes cómo esquivar las piedras en el camino y más si son fantasmas del pasado. Viene la posibilidad de un encuentro cercano con una amistad, pero debes tener cuidado porque podrías terminar enamorándote y eso es peligroso para ti.

Capricornio

Tienes que aprender a poner tu paz como prioridad. Es momento de darle una oportunidad de nuevo al amor, pero tienes que tener cuidado para no repetir experiencias dolorosas del pasado.

Acuario

Es momento de arrancar ese proyecto que tienes en mente; no tengas miedo porque todas las estrellas están alineadas para que puedas lograrlo. En próximas fechas podrías recibir familiares de afuera. Bájale a las tortillas y los refrescos porque estás vulnerable a subir unos kilos de más.

Piscis

Mucho cuidado con cómo manejas tus finanzas, porque se vienen complicaciones económicas al final del mes que luego vas a andar sufriendo; tienes que aprender a moderarte más.

