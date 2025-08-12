‘Otro Rollo’ regresa tras 18 años con ‘Enrollados’; Hermosillo es una de las fechas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Otro Rollo es un famoso programa que inició su transmisión en 1995 a través de Unicable para después formar parte de Canal 5 de Televisa. Sin embargo, este reconocido show deleitó a sus espectadores durante 12 años y dejó un gran vacío entre sus fanáticos cuando llegó a su final. Este martes 12 de agosto, en conferencia de prensa, se anunció su regreso, pero ahora bajo el nombre de Enrrollados.

Una de las razones por las que el programa se volvió tan popular es que en aquella época captó la atención del público gracias a la mezcla de formatos; no solo incluía entrevistas, sino también sketches, bromas, musicales y, por supuesto, el peculiar monólogo de Adal Ramones, uno de los más aclamados. Incluso en pleno 2025, muchos continúan compartiendo fragmentos del espectáculo en redes sociales.

¿Qué se puede esperar de ‘Enrollados’?

Este proyecto estará integrado por Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España. Cada uno de los artistas participó en una charla ante diversos medios de comunicación que tuvo lugar este día en la Ciudad de México. Lo que más llamó la atención es que no será en formato tradicional, sino que se presentarán funciones completamente en vivo.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que Enrrollados: Show en Vivo realizará una gira compuesta por 25 funciones que recorrerán distintas ciudades del país. Además, ya se confirmó que no se extenderán fechas. Por otro lado, se espera que el proyecto haga revivir en sus seguidores la experiencia de Otro Rollo con un concepto más fresco. Por lo pronto, en redes sociales ya comenzó una ola de nostalgia.

La preventa de boletos dará inicio el próximo 15 de agosto. En cuanto a la presentación en Hermosillo, Sonora, está prevista para el 17 de enero de 2026 en el Centro de Usos Múltiples (CUM). Conforme se revelen más detalles, en TRIBUNA te informaremos sobre cada avance. Es importante aclarar que en esta etapa no participarán figuras del entretenimiento como Consuelo Duval y Manola Diez.

Fuente: Tribuna