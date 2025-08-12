¿Reconciliación real? Yolanda Andrade y Verónica Castro estarían más unidas que nunca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yolanda Andrade, reconocida actriz y conductora de televisión mexicana, ha estado atravesando un serio problema de salud; incluso, esta afección, que aún no está del todo clara, le provocó dificultades en el habla. Sin embargo, en un ámbito más privado, antes de esta situación, la artista enfrentó una fuerte enemistad con su examiga Verónica Castro, y el distanciamiento hizo que la madre de Christian se negara por completo a hablar de Andrade.

¿Por qué se distanciaron?

De acuerdo con información en línea, la originaria de Culiacán, Sinaloa, y la intérprete de Rosa salvaje (1987) se hicieron amigas en el año 2000, vínculo que se fortaleció cuando ambas participaron en Big Brother. El conflicto surgió años después, cuando Yolanda acudió al programa que Javier Poza conducía en Fórmula y confesó que se había casado en Ámsterdam con una mujer maravillosa que ambos admiraban. Ante esto, Jorge le preguntó si se trataba de Verónica, y ella respondió: “Qué curioso que digo 'una mujer hermosa' y piensen que es Verónica Castro. Fue simbólico, no hay nada legal… fui madrastra de dos”.

La emblemática protagonista de telenovelas mexicanas aseguró que nunca se había casado y que tampoco era lesbiana, además agregó que le había pedido a Andrade Gómez que no dijera "tonterías". A pesar de que posteriormente se reveló en los medios que la compañera de Montserrat Oliver estaba bastante enferma, la actriz que interpretó a María Elena del Junco en El Derecho de Nacer (1981) únicamente le deseó mucha salud.

Yolanda Andrade y Verónica Castro

¿Existe posibilidad de reconciliación?

La revista de espectáculos TV Notas informó sobre una posible reconciliación entre Andrade y Castro, ya que, según una amiga cercana, ambas habrían limado asperezas. De hecho, hace unos días, una de las conductoras del exitoso programa Montse & Joe declaró en presencia de varios reporteros que había hablado con Michel Castro, hijo de Verónica, para analizar la realización de su bioserie.

"Es un hecho que estuvieron distanciadas durante muchos años. Yolanda, con su manera peculiar de expresarse, dijo cosas que lastimaron a Verónica, pero cuando se dio a conocer la enfermedad de Yolanda, fue ella quien dio el primer paso para saber cómo estaba y cómo podía apoyarla. Verónica, a pesar de todo, le tiene un gran afecto. Ahora más que nunca mantienen una comunicación constante", afirmó la fuente, dejando claro que actualmente se frecuentan y se apoyan mutuamente.

Fuente: Tribuna