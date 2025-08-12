Reportan que Facundo estaba drogado en 'La Casa de los Famosos México': "Le dan su churro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador y comediante mexicano, Facundo, una vez más está dando de que hablar, debido a que recientemente se ha reportado que estaría drogado la ocasión que se desapareció, y en la fiesta, dentro de La Casa de los Famosos México, debido a que la producción le ha permitido ingerir estas sustancias en el reality show, afirmando que "le dan su churro" cada cierto tiempo.

Como se sabe, esta no es la primera vez que se dice que la productora, Rosa María Noguerón, permite que sus habitantes consuman este tipo de cosas, pues en la segunda temporada se dijo que Adrián Marcelo recibía "gomitas especiales" con THC (tetrahidrocannabinol), incluso el propio regiomontano lo confirmó, asegurando que no era como lo pactó: "¿Qué hubieras sentido cuando a sus compañeros religiosamente, a las 9 de la mañana, 5 de la tarde y 10 de la noche les hablan para darles su medicina? Y a ti te terminan porcionando de forma ridícula algo que habías negociado para entrar. Me pareció muy injusto".

Ahora, según el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, en esta tercera temporada del rality show de Televisa, quién pactó tener marihuana fue Facundo, destacando que el día que se desapareció más de una hora, fue porque lo escondieron para que pudiera fumar sin que nadie lo viera ni oliera: "¿Cómo calmaron a Facundo? Bueno, a Facundo había que calmar y, supongo que él, por contrato, habrá dicho: 'Yo necesito ciertos vicios, porque, si no, no entro'. 'La Jefa' les da de todo a escondidas".

Según lo relatado por el expresentador de Chisme No Like, el comediante entró al confesionario y de ahí lo pasaron a otra parte del foro para que fumara y no se impregnara nada en la casa, además de que los habitantes y el público no lo vieran consumiendo dicha sustancia, que al parecer le daría bastante seguido: "Entró Facundo al confesionario y desapareció. Tiene una puerta mágica el confesionario. Hay una puertita y le dieron a Facundo, y está por contrato porque, si no, no entraba, lo pusieron a fumar hierba verde".

Finalmente, Ceriani aseguró que Rosa María mantuvo en dicho lugar, del que nadie sabe, al presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, por casi una hora después de que terminó de fumar para que no fuera tan intoxicado y más calmado con el resto de sus compañeros: "Pusieron un ventilador para que se vaya el humo y no quede impregnado en la ropa. Le dieron su churrito. Le dejaron cómo unos 45 minutos más después de fumar para que se le vaya el efecto y no entre tan dro… a La casa. Lo curaron con churrito".

Fuente: Tribuna del Yaqui