¿Sale del clóset? Captan a conductor de 'Hoy' dando beso a actriz trans y se lo comen vivo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien tiene casi dos décadas formando parte del programa Hoy, se encuentra envuelto en una fuerte controversia debido a que hace algunas horas fue captado besando a una chica trans, que es una de las figuras más polémicas de Televisa y el espectáculo mexicano. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien en ocasiones anteriores también ya había sido criticado por besarse con hombres del espectáculo.

Pero este martes 12 de agosto, el hijo de doña Norma Herrera volvió a sorprender a los televidentes debido a que en plena transmisión del programa Hoy se dio un beso en la boca con nadie más y nadie menos que Wendy Guevara, quien acudió al foro para celebrar su cumpleaños. El equipo le preparó un festejo especial con pastel, música y mensajes de afecto, lo que hizo que la integrante de 'Las Perdidas' se sintiera como en casa.

Aprovechando el momento, Wendy no dudó en hacerle una petición muy especial a Araiza, la cual de inmediato se viralizó en redes. Resulta que debido a que en una visita anterior, los artistas impactaron al público al chocar sus labios, provocando risas, comentarios y memes en redes sociales, ahora la actriz y conductora pidió a 'El Negro' repetir el momento.

¿Nos lo damos en el camerino?", propuso Araiza.

'El Negro' Araiza y Wendy Guevara se dieron un nuevo beso

No obstante, la influencer le dijo: "Ándale, te van a atacar en redes (por transfóbico)... pero lo van a regañar, ahorita está enamorado". En ese momento, Araiza se pudo de pie y le plantó un beso a la invitada: "Tienes rebuena boca y además huele bonito". Fiel a su estilo, Wendy bromeó sobre la situación y agradeció la excelente vibra de los conductores, destacando el aprecio que siempre le han mostrado cuando los visita en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Yo sé que te gusta ahorita que ando más voluptuosa".

Algunos usuarios comentaron que "ya es costumbre" que Wendy y Araiza se roben el show cada vez que coinciden en Hoy. Sin embargo, hubo otros que se le fueron encima al conductor por acceder a cumplir el deseo de la originaria de León, quien días atrás fue víctima de un hackeo en sus redes sociales, filtrándose al menos un video íntimo de ella.

Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron a ambos famosos:

Eso Wendy, cómete todo, no dejes nada".

Ya normalizando lo malo".

Eso es asqueroso".

¡Ay Negro! ya te perdieron".

Sal del clóset, bebé".

Solitos se queman".

Fuente: Tribuna del Yaqui