'Shrek 5' llegará más tarde de lo esperado: Nueva fecha en 2027

Ciudad de México.- El tan anticipado regreso de 'Shrek' a los cines deberá esperar un poco más. 'DreamWorks Animation' y 'Universal Pictures' confirmaron que 'Shrek 5', originalmente prevista para el 1 de julio de 2026, ha sido aplazada por segunda ocasión y ahora llegará a la gran pantalla el 30 de junio de 2027, coincidiendo con el 25 aniversario de la primera entrega.

Aunque no se ha dado una explicación oficial, el cambio responde a una estrategia comercial: 'Universal' ha obtenido mejores resultados en taquilla con estrenos animados en verano, como 'Mi Villano Favorito' y 'Super Mario Bros'.. Además, el nuevo calendario evita competir con producciones de alto perfil como 'Avengers': 'Doomsday' y 'La Era de Hielo 6', programadas para diciembre de 2026.

Los fans pueden respirar tranquilos: El elenco original regresa. Mike Myers volverá como la voz de 'Shrek', Eddie Murphy como 'Burro' y Camerón Díaz como 'Fiona'. Además, Zenayda se une al reparto como 'Felicia', la hija adolescente de la pareja. En el doblaje latino, se espera retorno de Alfonso Obregón (Shrek), Dulce Guerrero (Fiona) y Eugenio Derbez (Burro, aunque este último aún se encuentra en negociaciones. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la saga, con producción de Gina Shay (Shrek para siempre) y Chris Meledandri, CEO de Illumination.

Si bien la historia completa permanece en secreto, el tráiler lanzado en febrero de 2025 sugiere un salto temporal: Los hijos de 'Shrek' y 'Fiona' ya son adolescentes, y 'Felicia' tendrá un rol protagónico. La narrativa abordará los retos de la paternidad y el cambio generacional en el reino de Muy Muy Lejano.

La saga 'Shrek' ha sido una mina de oro para 'DreamWorks'. La primera película (2001) costó 60 millones de dólares y recaudó 484 millones en todo el mundo. 'Shrek 2' (2004) alcanzó 928 millones con un presupuesto de 150 millones. 'Shrek Tercero' (2007) y 'Shrek Para Siempre' (2010) sumaron 798 y 752 millones respectivamente. El 'spin-off' 'El Gato con Botas' (2011) logró 554 millones, y su secuela (2022) superó los 400 millones. En total, la franquicia ha generado más de 3,000 millones de dólares en taquilla.

Eddie Murphy adelantó que, tras 'Shrek 5', comenzará la producción de una película centrada en 'Burro', que explorará su vida junto a 'Dragona' y sus hijos híbridos, siguiendo el modelo de éxito de 'El Gato con Botas: El Último Deseo'. El nuevo cronograma contempla 'Minions 3' (1 de julio de 2026), una película sin título de 'Illumination' (16 de abril de 2027) y finalmente 'Shrek 5' (30 de junio de 2027).

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México