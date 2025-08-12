"Superorgullosa de cómo me veo", Cazzu revela haber sido víctima de prejuicios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cazzu, de nombre completo Julieta Emilia Cazzuchelli, recientemente reveló que se encuentra teniendo problemas para alquilar una casa en Argentina, de donde es originaria. Aunque se ha convertido en una figura famosa destacada por su música en los géneros de trap latino y urbano, no es inmune a las dificultades que conllevan su apariencia, puesto que, lejos de haberse normalizado, aún existen personas con prejuicios.

Según una entrevista reciente de la argentina, mencionó que su apariencia física, especialmente sus tatuajes, le han traído problemas, ya que su estética es asociada con actividades ilícitas, mencionando que después de que tuviera que buscar un nuevo lugar para quedarse, hubo algunos propietarios que la miraban con crítica en lugar de mirar a la mujer y madre en la que se ha convertido.

La artista argentina aseguró que no permitirá que los señalamientos condicionen su forma de ser. “La verdad es que yo me siento superorgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y muestro de mí lo que quiero mostrar. Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago, y soy orgullosa porque yo soy así, y estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio, el prejuicio de los otros, y es un problema de los otros”, expresó.

La cantante de 31 años compartió durante su reciente encuentro con diversos reporteros que su objetivo principal es adquirir una propiedad para ella y la pequeña Inti, fruto de su relación con Christian Nodal. “Para mí es normal estar ahorrando para comprar mi casa. Yo trabajo hace un montón, pero a veces más, a veces menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo, y bueno, y son cosas que siento que está bueno hablarlas porque también es nuestra realidad", continuó.

Digamos, los artistas somos como ustedes, que también alguno de ustedes capaz ahorra para su casa”, declaró.

Antes de culminar la conversación, Cazzu agradeció el respaldo del público que agotó los boletos para sus próximos conciertos en el Coloso de Reforma en cuestión de horas. “No, por supuesto que significa algo muy importante. Yo me siento muy bien recibida en México y no me alcanzan las palabras para agradecer a la gente que me compró las entradas y ahora mismo también Guadalajara y Monterrey se agotaron. Estoy muy feliz, ojalá pueda recorrer todo México”, sentenció.

