¿Susana Zabaleta llamó 'Nepo baby' a Lucerito Mijares? Esto respondió

Ciudad de México.- Luego de que en redes sociales circulara la versión de que Susana Zabaleta había llamado 'nepo baby' a Lucerito Mijares, la cantante y actriz decidió romper el silencio para desmentir categóricamente el rumor. La artista aseguró que sus declariones fueron malinterpretadas y que nunca se ha referido de forma negativa a la hija de Lucero y Manuel Mijares.

"Llegando de Moncloa de ver a mi mamá me metí a Instagram y vi un chisme que decían que yo había dicho que Lucerito Mijares es una 'nepo baby'. Y no, a ver, yo dije que mis hijos no eran 'nepo babies'. Eso fue lo único que dije", explicó en primera instancia. Zabaleta agregó "Jamás diría yo algo de Lucero Mijares porque considero a esa mujer… si cantara en el metro, todos tendríamos que parar a escuchar esa voz tan impresionante. Tiene una voz espectacular. Jamás hablaría mal de esa niña maravillosa".

La controversia comenzó hace unos meses, cuando se viralizó un fragmento de una charla en la que Zabaleta hablaba del esfuerzo que sus hijos realizan para abrirse camino en la música y la actuación sin depender de su apellido. En aquella ocasión, la intérprete dijo: "Él sí canta en el metro, él sí va a las universidades, él sí se parte la madr..., él no nació de un programa… Él salió desde abajo y eso para mí es muy respetable. Elizabetha igual, odia ser 'nepo baby'. Y ellos no son 'nepo babies', quieren empezar desde abajo; les admiro tanto por eso".

Aunque nunca mencionó nombres, muchos internautas interpretaron sus palabras como una crítica hacia Lucerito Mijares, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. Con el paso del tiempo, la percepción de que se trataba de un comentario dirigido a la joven ganó fuerza, a pesar de que Zabaleta nunca lo confirmó.

Ante la persistencia de las especulaciones, la soprano decidió aclarar su postura para frenar los rumores: "A ver, yo dije que mis hijos no eran 'nepo babie's, jamás diría yo algo de Lucero Mijares". Con estas declaraciones, publicadas en sus historias de Instagram, Zabaleta busca poner punto final a un malentendido que, según afirma, se ha distorsionado con el tiempo. La artista reiteró su respeto y admiración por el talento de Lucerito Mijares, dejando claro que no existe ningún conflicto entre ellas.

