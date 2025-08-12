'The Life of a Showgirl', nueva producción musical de Taylor Swift y su nueva era naranja

Comparta este artículo

Kansas City, Misuri. Después de semanas de especulaciones por enigmáticas pistas, así como cambios en su página oficial y una cuenta regresiva que tenía en vilo a sus seguidores, Taylor Swift ha confirmado el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, que llevará el nombre "The Life of a Showgirl". La producción, que saldrá el presente año, estará caracterizada por el color naranja, además de una estética inspirada en el espectáculo y la teatralidad.

La noticia fue dada a conocer a través del sitio web de la cantante, en donde el 12 de agosto a las 00:12 reveló el nombre después de una cuenta atrás sobre un fondo naranja. Antes de esto, el pódcast New Heights, que es conducido por Travis Kelce y su hermano Jason, difundió una miniatura donde se observaba una silueta similar a la cantante, igual con un fondo del mismo color. Así mismo, la cuenta Taylor Nation reforzó la espera publicando imágenes de Eras Tour con Swift vestida de naranja.

Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’”, con la frase acompañada de un emoji de corazón en llamas.

The Life of a Showgirl, bajo el sello Republic Records, ya tiene una lista parcial de canciones revelada. Entre ellas figuran “The Fate of Ophelia”, “Elizabeth Taylor”, “Actually Romantic”, “Honey” y la que da título al disco, con la colaboración de Sabrina Carpenter. La estética parece rendir tributo a íconos femeninos y a la teatralidad del entretenimiento, con alusiones a Ophelia, Elizabeth Taylor y posibles matices autobiográficos.

Además, se especula un vínculo con el registro de marca Female Rage: The Musical, lo que apunta a una exploración más profunda del empoderamiento femenino desde el escenario. Aunque la fecha exacta de lanzamiento no se ha confirmado, los vinilos y cassettes en preventa indican disponibilidad antes del 13 de octubre. Desde su debut en 2006 con Taylor Swift, la artista ha lanzado 12 álbumes originales, 4 regrabaciones (Taylor’s Version), 5 EPs y 4 discos en vivo.

Entre sus éxitos destacan “Love Story”, “You Belong With Me”, “Blank Space”, “Shake It Off”, “All Too Well”, “Anti-Hero” y “Cruel Summer”. Ha vendido más de 146.7 millones de unidades equivalentes en Estados Unidos y supera los 150 mil millones de reproducciones globales. Swift se convirtió en billonaria en 2023 y actualmente su patrimonio se estima en 1.6 mil millones de dólares.

Entre ellos, 500 millones por regalías y giras, 500 millones por el valor de su catálogo y 125 millones en bienes raíces. Su Eras Tour rompió todos los récords, con 2 mil millones en ventas de boletos y más de 10 millones de asistentes, convirtiéndose en la gira más lucrativa de la historia. En premios, acumula 12 Grammy (incluidos 4 por Álbum del Año), 23 MTV Video Music Awards y 8 Academy of Country Music Awards.

La cantante participará en el pódcast New Heights el 13 de agosto, donde se prevé que dé más detalles sobre The Life of a Showgirl. Mientras tanto, los Swifties continúan examinando cada pista, cada matiz de naranja y cada publicación en redes como si fuera parte de una trama detectivesca. Con este nuevo capítulo, Swift no solo reafirma su dominio creativo, sino que redefine el concepto de “showgirl” en pleno siglo XXI: una mujer que controla su narrativa, su imagen y su legado.

Fuente: Agencia México