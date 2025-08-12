Top 3 Espectáculos: Cazzu arremete contra Nodal, Natanael Cano en problemas y Maluma regaña a fan

Comparta este artículo

En esta ocasión te contaremos sobre la confesión que hizo la cantante argentina Cazzu sobre Christian Nodal, lo que ha generado bastante polémica en Internet. Además, el famoso Natanael Cano está nuevamente en problemas; aquí te contamos por qué.

Maluma regaña a fan

El cantante Maluma recientemente regañó a una fan durante su concierto en México por llevar a su bebé a la presentación y no protegerlo ni siquiera del ruido. "¿Hay un bebé ahí?", preguntó Maluma a la mujer "No, no, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga", dijo. Tras esto, el intérprete soltó el regaño: "¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la put… mier…, donde el sonido está durísimo?", cuestionó Maluma.

Natanael Cano se pelea con DJ

El cantante Natanael Cano desató una gran polémica durante un festival en 'Baja Beach Fest' luego de agredir a un DJ en pleno show y presumirlo ante el público. Según los testigos, la tensión incrementó cuando Cano, visiblemente molesto por fallas de audio, se acercó al encargado de sonido para reclamarle en pleno escenario. Lo que parecía un momento de tensión verbal escaló cuando una pista sonó de forma inesperada, provocando que el artista lanzara un golpe al DJ.

Cazzu delata a Nodal

La cantante argentina Cazzu reveló en una reciente entrevista, durante su visita a México, que no considera equitativo el monto que recibe como pensión alimenticia por parte del padre de su hija, Christian Nodal, pero aun así no piensa demandarlo. "Podría decir que sí, no tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno", afirmó. Pero aun así dijo que no tendrá una pelea legal con Nodal, "y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer".

