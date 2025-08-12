VIDEO: Redes explotan tras que Maxine Woodside llame 'fea' a Cazzu: "¡Ya cállese señora!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La llegada de Cazzu a México, mejor conocida como La Jefa del Trap, evidentemente ocasionó que muchos de sus fans estallaran en felicidad. A pesar de las reacciones positivas, como siempre ocurre con una figura pública, se expone al escrutinio social y todo parece indicar que ahora la también llamada Julieta Emilia Cazzuchelli fue víctima de la locutora Maxine Woodside.

De hecho, la periodista ya tiene antecedentes de malos comentarios sobre la cantante argentina, pues con anterioridad dio a entender que la intérprete de Con Otra solo se embarazó para obtener retribución económica del sonorense. Por supuesto, la mujer de 31 años no respondió, pero quienes sí lo hicieron fueron sus leales fans y esta vez también sacaron las garras por su ídola.

¿Qué dijo Maxine de Cazzu?

En plena transmisión del programa Todo para la Mujer, cada uno de los presentes estaba hablando de la Nena Trampa y su corta visita al país, mientras la colaboradora Vicky López decía que la celebridad solía atender a la prensa en cualquier sitio donde la viera. De la nada, cortó su diálogo Maxine y sugirió algo que todavía podría decirse que le está generando una ola de ataques: "¿Fea y mala gente?".

Libro de Cazzu

Además, la presentadora agregó que la única razón de tanta cordialidad era porque venía a promocionar su libro y era algo que obviamente debía hacer. Pero la controversia no paró ahí, porque después otro de sus compañeros mencionó que la obra de Cazzu está centrada en su trayectoria musical y vivencias personales. Por lo visto, la integrante de Radio Fórmula esperaba un contenido diferente, ya que es la única explicación acerca de su respuesta.

"¡Ay no! Ya desde ahorita no lo compro", recalcó la comunicadora. Por su parte, no se quiso quedar atrás Vicky, quien terminó diciendo que a ella también le daría "flojera". En las múltiples plataformas de Woodside le han escrito que solo tiene simple y pura envidia. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna de las involucradas ha emitido su opinión; en caso de que ocurra, te lo haremos saber en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna