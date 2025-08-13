Adelanto de charla de Adela Micha con Christian Nodal desata debate: "Está hundiéndose"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando parecía que la tormenta en la que se ha convertido la vida del reconocido cantante sonorense Christian Nodal se había calmado, surge un nuevo tema que reaviva la polémica. Ahora, el compositor está siendo duramente juzgado por algunas declaraciones que realizó en una entrevista que se transmitirá este miércoles a las 20:00 horas con Adela Micha en Un día una voz. Aquí en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

Según los avances que la periodista mexicana compartió en sus redes sociales, todo indica que, después de varios meses, los fans finalmente tendrán respuestas sobre lo que ocurrió entre Nodal y la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Con base en el breve clip, se concluye que los temas a tratar serán su vida personal, su historia con Cazzu y el tiempo que puede compartir con su hija.

En menos de una hora, la reacción en redes escaló al punto de involucrar a la propia Adela, pues gran parte de los comentarios en el video que subió la acusan de falta de ética. Los usuarios señalaron que les parece inapropiado que se mencione tanto a la intérprete de Con Otra como a Belinda. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna de las aludidas ha respondido sobre este asunto.

Avance de la entrevista

El cantante comenzó aclarando que quería enfatizar lo que, según él, expuso su expareja en una charla previa: "Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un pódcast. Este pódcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa. Lo que ella dice: 'Aquí todos somos adultos. No se rompió ningún corazón'", expresó el originario de Caborca en un fragmento.

Asimismo, en otra parte de la conversación, el ahora integrante de los Aguilar recalcó que él y la Jefa del Trap habían terminado siete veces antes. Según sus propias palabras, en ese entonces Ángela no tenía cabida en la situación. Además, el intérprete de 26 años aseguró que su esposa la ha pasado realmente muy mal. Las nuevas declaraciones de Christian han provocado gran molestia entre los internautas.

