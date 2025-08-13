Alicia Villarreal se divorcia de Cruz Martínez: Revelan el verdadero motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Alicia Villarreal finalmente obtuvo el divorcio legal de su aún polémico esposo, Cruz Martínez, pero el motivo oficial no fue la violencia doméstica por la que lo había denunciado previamente. La separación se dio bajo la figura de diferencias irreconciliables, mientras el proceso judicial por las acusaciones sigue su curso en México. A pesar de su éxito en la música, Cruz Martínez atraviesa una complicada etapa personal. Además de la ruptura con Villarreal, enfrenta la delicada situación de salud de su madre, quien lucha contra un cáncer que ha afectado sus cuerdas vocales.

De acuerdo con el programa ¡Siéntese quien pueda!, a finales de mayo la intérprete presentó una demanda de más de 200 páginas en la que solicitaba una compensación económica por cuatro años, alegando afectaciones psicológicas y traumas. El documento también incluía la división de bienes, los derechos sobre catálogos musicales y una pensión. La notificación llegó a manos de Martínez en un día especialmente doloroso: su cumpleaños.

Un año marcado por la polémica y el dolor familiar/Créditos: Internet

La primera solicitud de Villarreal fue desechada por la corte al considerar que las pruebas presentadas carecían de sustento legal. Sin embargo, hace apenas 15 días la cantante ingresó una segunda petición que fue aprobada de forma casi inmediata, lo que despertó preguntas sobre el cambio en la resolución.

El periodista Álex Rodríguez explicó: "Es verdad que se ha concedido el divorcio no precisamente por lo de violencia doméstica, pero eso no quiere decir que ese episodio de supuesta violencia que vivió Alicia sea completamente falso. Lo que pasó es que, en un inicio, ella quiso separarse por violencia y no se lo aceptaron. Ahora se separó por diferencias irreconciliables".

Rodríguez subrayó que el juicio por violencia doméstica es un caso aparte y que todavía no se ha juzgado a Martínez: "Por lo tanto, él es de momento una persona inocente en ese caso, pero Alicia tiene pruebas y ese curso sigue adelante en México. Vamos a ver qué pasa".

Aunque el matrimonio ha llegado oficialmente a su fin, el enfrentamiento legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez continuará, dejando en el aire un capítulo que involucra no solo demandas y juicios, sino también heridas emocionales y un pasado compartido en la música regional mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México