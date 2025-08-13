Carlos Said y Claudia Martín reaccionaron a las críticas por fotos al desnudo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pareja de actores mexicanos, Claudia Martín y Carlos Said, reaccionaron a las críticas negativas que recibieron en redes sociales tras publicar una sesión de fotos sin ropa, en la cual anunciaron encontrarse a la espera de su primer hijo. Aunque las reacciones no se hicieron esperar, ambos se lo tomaron con humor y firmeza; el actor mencionó que las personas deberían mirar su propia vida y recomendó no usar ropa en casa.

Además de esto, el artista destacó que la sesión fotográfica fue una decisión que tomaron ambos en conjunto con cariño y emoción, sin ninguna intención de generar polémicas ni malos comentarios. Comentó que, si bien ambos se encontraban nerviosos por desnudarse, pues nunca lo habían hecho frente a las cámaras, "todo era como muy cuidado. Nosotros queríamos hacerlo no para provocar nada, ni buenos comentarios ni malos comentarios. La sorpresa fue que fue muy viral estar encuerados", mencionó.

Yo creo que es lo de hoy encuerarse hoy en día", expuso Carlos.

Claudia Martín, por su parte, expresó que está disfrutando plenamente cada etapa de su embarazo. "Afortunadamente muy bien, no tuve en el primer trimestre, que es cuando están como todos los achaques y mareos, vómitos, no tuve nada, gracias a Dios. Y pues ahorita estamos a la mitad, todavía falta tiempo, pero igual creo que he intentado descansar mucho cuando tiene que ser", dijo con una sonrisa.

La protagonista de telenovelas también reflexionó sobre lo especial que ha sido este periodo para ella. “Creo que ha sido el mejor año de mi vida sin lugar a dudas, con el proyecto que estuvimos los dos, la boda, el bebé; creo que ha sido un año muy bendecido”, afirmó. En cuanto a los rumores sobre el sexo de su primogénito, la pareja aclaró que aún no lo han revelado y que hubo un malentendido a raíz de una publicación en redes sociales.

Estamos esperando al bebé; ya después le dije: 'Mi amor, creo que se malentendió', pero ya en estos días ya nos dicen que va a ser niño o niña y ya les contaremos", explicó Claudia.

Finalmente, Carlos reafirmó la ilusión que ambos sienten en este instante de su existencia: "Muy felices y pues que venga con muchísima salud nuestro bebé; gracias a Dios todo va muy bien". Con estas declaraciones para el programa Hoy, la pareja recalcó que las críticas no empañarán su felicidad ni el amor con el que viven la llegada de su retoño.

Fuente: Agencia México