Carmen Campuzano enfrenta complicación de salud y es hospitalizada de emergencia

Ciudad de México.- Carmen Campuzano es una de las modelos mexicanas más recordadas desde que inició su carrera a finales de 1980, pero también a lo largo de estos años se ha sometido a diversas cirugías estéticas para restaurar la apariencia de su nariz, que según sus propias palabras, este problema lo ocasionó una infección bacteriana llamada leptospirosis y, aunque tiene ciertas sospechas, desconoce dónde la adquirió.

Este miércoles, a través del programa de espectáculos Ventaneando, se confirmó que la famosa de nuevo fue hospitalizada este pasado 12 de agosto, pues tuvo que someterse a una intervención médica de urgencia debido a que comenzó a tener algunos problemas con la nariz. Además, contó las razones de por qué llegó hasta ahí mientras estaba en una camilla de hospital con la bata de rutina.

"Yo tuve una situación con unos lentes. Se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz, pero no quedó ahí. Como abajo está el implante, esto trajo consecuencias, o sea, se infectó por el metalito de los lentes", aseguró la también actriz. Por su parte, para despejar un poco las preocupaciones, enfatizó en que su médico es un experto en la materia y, a pesar de los riesgos, esto aumenta la posibilidad de éxito.

Carmen Campuzano

De hecho, hace un par de horas subió un video en su Instagram donde se le ve con la nariz encintada y bastante relajada. La mujer de 54 años no habló mucho, pero sí recalcó que ya salió del procedimiento. Sin embargo, acompañó la publicación con un escrito en el cual estableció que cuando ya se sienta mejor les explicará a sus seguidores cómo le fue en esta difícil experiencia.

Amigos y seguidores queridos, quiero informarles personalmente que la cirugía que me realizó el extraordinario especialista en microcirugía microvascular, el doctor Raúl Granados Martínez, ha sido todo un éxito. Publico este video para que todos estén tranquilos. También es claro que no hay ninguna secuela de ningún tipo. Pero en cuanto esté más restablecida, les haré un video personalmente.

Fuente: Tribuna