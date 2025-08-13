Consejo Mexicano de DJs reprueba acción violenta de Natanael Cano contra compañero

Comparta este artículo

Rosarito, Baja California.- Algunos no están conformes con el actuar de Natanael Cano durante el cierre del festival en Playas de Rosarito, pues como te informamos hace unos días en TRIBUNA, el cantante de corridos tumbados protagonizó una polémica que definitivamente no favorece su carrera. Ahora, no solo un par de sus fans lo están juzgando, sino también miembros de la industria de DJs.

Lo más preocupante es que se viralizaron videos donde se percibe claramente la molestia del sonorense, quien agredió a un DJ durante el cierre de Baja Beach Fest. Al parecer, la situación se derivó de problemas con el audio y Natanael le reclamó al joven frente a todo el público. Sin embargo, eso no fue todo, pues cuando sonó una pista de forma abrupta, el artista lanzó un golpe a un integrante del staff.

Para muchos internautas, lo más indignante fue que incluso rompió parte del equipo del hombre: "Pinch… bato pende… todavía te traigo en la cabeza, todavía no te saco. Mira, para que vean cómo me quedaron los nudillos. Le partí su madr…", expresó Cano mostrando su mano derecha ante las cámaras. Acto seguido, añadió con una sonrisa: "Según él me tiró un verg… Me iba a pegar según él, todo pen… Le vi la intención, lo prendí…".

Captura del video que circula en redes

La noche del pasado martes 12 de agosto, el Consejo Mexicano de DJs A.C. se pronunció en X (antes Twitter) y condenó las acciones de Natanael, calificándolas como violentas e inaceptables. Además, mediante un comunicado, hicieron un llamado a la comunidad de DJs mexicanos para suspender temporalmente la reproducción de las canciones de Cano como medida de protesta.

"Estamos enterados de que una persona conocida como Natanael Cano (Nathanahuel Rubén Cano Monge) agredió de manera verbal y física a un DJ, además de romper su computadora de trabajo. Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables. Hacemos un respetuoso llamado a todos los DJs de México para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida, hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material al colega DJ afectado por sus acciones", señala el escrito.

Fuente: Tribuna