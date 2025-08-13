Cynthia Klitbo rompe en llanto: Denuncia estafa de 30 mil dólares y revela cómo afectó a su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de un año de haber sido víctima de una estafa telefónica en Estados Unidos, la actriz Cynthia Klitbo anunció que emprenderá acciones legales para intentar recuperar los 30 mil dólares que le fueron robados. La intérprete, recordada por su amplia trayectoria en telenovelas, explicó que la situación ha afectado directamente sus finanzas y la vida de su familia.

En entrevista para 'Venga la Alegría', Klitbo confesó que su caso no ha tenido progreso significativo. "Nada, estoy yendo la semana que viene justamente a ver qué pasa en el banco y si no, también a cambiar mis cuentas a otro banco. No me han dado nada", declaró.

Sin avances en la investigación

La actriz reveló que, incluso, recibió una advertencia por insistir en obtener una respuesta: "Y además me dijo: 'Ni se queje tan seguido porque la van a mandar para el bu… para allá.' Entonces, pues sí hay que levantar una demanda. Y eso es lo que voy a ir a hacer, hablar con un abogado".

Aunque en un principio evitó dar cifras, esta vez Klitbo confirmó que perdió 30 mil dólares, una cantidad que representaba su liquidez. "Se llevaron 30 mil dólares. Mi patrimonio siempre ha estado invertido en bienes raíces, bendito sea Dios. Se llevaron mi liquidez. Esperemos que todo salga bien y si no, eso me pasa por bruta, para la que sigue aprendí". La pérdida afectó planes inmediatos, incluyendo el financiamiento de la educación universitaria de su hija Elisa.

Para asegurar que su hija continúe con sus estudios, Cynthia tomó una decisión práctica: darle trabajo como asistente. "Mi hija ya se fue conmigo de asistente la semana pasada, está juntando para sus chicles de la universidad. Pues claro, que trabaje. Sí, sí trabaja. Ella es la que me asiste en el teatro los fines de semana".

A pesar del difícil momento, la actriz sigue activa en el medio artístico. Actualmente participa en la telenovela 'Monteverde' y forma parte del elenco de la obra 'Venecia bajo la nieve', cuyo estreno en México está programado para el próximo 5 de septiembre. Mientras avanza en sus compromisos laborales, Klitbo se prepara para iniciar el proceso legal con la esperanza de recuperar el dinero sustraído.

Fuente: Tribuna/Agencia México