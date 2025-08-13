Facundo señalado de traidor: "Eres un colgado", le dicen fans de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta edición 2025 de La Casa de los Famosos México presenta bastantes cambios, pues, a diferencia de las anteriores, donde desde un inicio se hicieron evidentes las alianzas, aquí cada día se revelan nuevas posturas. Ahora le tocó al polémico comediante Facundo, quien, como te hemos informado en TRIBUNA, se ha ganado muchos enemigos fuera del reality show, tanto dentro del mundo del espectáculo como entre el público.

Esta tarde sorprendió totalmente a las integrantes del Cuarto Día, conformado por el locutor Shiky, la actriz de Televisa Mariana Botas, la cantante mexicana Ninel Conde, el conductor Facundo, la también empresaria Dalílah Polanco, la modelo Priscila Valverde y, por supuesto, la actriz Elaine Haro. Durante una reunión con todos los mencionados, comenzaron a abordar ciertos asuntos que pusieron tenso el ambiente.

Cabe mencionar que hasta hace unos días la gran mayoría jugaba de manera individual, pero de pronto el rumbo cambió y las estrategias comenzaron a surgir. De hecho, actualmente las rivalidades están bastante cimentadas, sobre todo por parte de Ninel, Alexis, Mar, Mariana y, aunque pocos lo creían, también Facundo parecía involucrarse, pero al parecer tomó otra decisión.

Facundo anunció que ya no será parte del equipo

"La verdad me doy cuenta que es mi última semana de fidelidad en esto. Siento que me la vivo con esos güeyes (Cuarto Noche) todo el día y no los puedo nominar. No me siento capaz de hacer ejercicio, jugar 'jugolito', enfrentar las luchas y luego decir: ¿a quién nomino?", afirmó el exmiembro de Big Brother VIP primera edición de Televisa, junto a Arath de la Torre, Galilea Montijo, Alejandro Ibarra, entre otros.

En redes sociales la reacción no se hizo esperar, y Facundo fue señalado de traidor y convenenciero. Además, algunos internautas aseguran que no olvidarán el trato que dio a Aldo de Nigris y Aaron Mercury. Por lo pronto, solo queda esperar a las nominaciones, pues, según se dice, esta noche no quiere repetir a los habitantes que estuvieron en la cuerda floja la semana pasada: Alexis Ayala, Priscila Valverde, Dalílah Polanco, Mar Contreras y Adrián Di Monte. ¿Quién crees que sea esta noche?

Fuente: Tribuna