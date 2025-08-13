Galilea Montijo en 'La Casa de los Famosos México' hoy 13 de agosto: Sorprende con ajustado 'look'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, la conductora tapatía Galilea Montijo es considerada como uno de los 'fashion icons' del espectáculo mexicano, debido a que día con día sorprende a sus fanáticos con espectaculares 'looks'. Aunque ya es costumbre que la también actriz y empresaria arrase con los atuendos que modela cada mañana en el programa Hoy, sin duda alguna en La Casa de los Famosos México sorprende aún más.

Desde que arrancó la tercera temporada del proyecto, la nacida en Jalisco se ha convertido en tendencia por sus vestuarios, luego de que Jessica Marmolejo se convirtiera en su nueva asesora de imagen. El primer domingo de transmisión, en el estreno, la exnovia de Cuauhtémoc Blanco llevó un espectacular vestido con transparencias y repleto de pedrería, mientras que en la primera Gala de Nominación presumió su curvilínea figura con un sensual vestido strapless de color rojo.

En tanto que el primer domingo de expulsión, Montijo llegó con un vestido blanco con un cinturón negro y mangas negras de cuero, el miércoles pasados optó por un 'look' muy griego en color café capuccino con detalles dorados y un chongo que evocó a Selena Quintanilla. Finalmente, el domingo 10 de agosto apostó por algo más 'coquette' pero igual de sensual, al modelar un vestido corto negro lleno de pedrería y mangas y cola con transparencias.

Galilea Montijo luce de impacto en 'LCDLF México'

Look de Galilea Montijo hoy en La Casa de los Famosos México

Y la noche de este miércoles 13 de agosto no ha sido la excepción, ya que 'La Gali', de 52 años, dejó con la boca abierta a todos los televidentes de Canal 5, pues apareció más guapa que nunca en la segunda Gala de Nominación de esta edición del reality. Para esta noche, la presentadora estelar de LCDLF México optó por llevar un ajustado atuendo de color azul, que resaltó su figura luego de haber perdido 10 kilos.

Se trata de un conjunto de dos piezas. El top es cuello de tortuga pero con un amplio escote en la zona del busto y manga corta, mientras que la falda es corte sirena totalmente entallada, que dejó ver su curvilíneo cuerpo. Para el peinado, en esta ocasión Montijo se inclinó por una cola de caballo pulida y una trenza y el maquillaje en tonos claros y brillantes, así como enormes aretes de pedrería. Las redes de inmediato estallaron al ver a Galilea y no han dejado de comentar lo bien que luce esta noche.

Galilea Montijo presume su curvilínea figura

